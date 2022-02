Madres hispanas acusada de abuso infantil por trato inhumano de seis niños ¡Los detalles! Dos madres hispanas en Houston fueron arrestadas después de que las autoridades encontraran a seis niños bajo su cuidado viviendo en condiciones deplorables. Detalles del impactante caso. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Dos madres en Texas fueron arrestadas por las condiciones deplorables en las que las autoridades encontraron a sus seis hijos. Los niños fueron encontrados cubiertos de tierra, hambrientos y con piojos, reporta el diario The New York Post. Un bebé de un año tenía tanta hambre que se comió sus propias heces para sobrevivir. Riccy Padilla-Hernández, de 28 años, y Yures Molina, de 34, residentes de Houston, fueron arrestadas y enfrentan cargos de abuso infantil. Las mujeres estaban a cargo del cuidado de seis hijos, todos menores de 10 años, reporta el canal KPRC. Los hijos de Padilla-Hernández's tenían edades de 2, 3 and 7 años, mientras que los hijos de Molina tenían las edades de 1, 8 y 9 años. No se ha revelado aún si las mujeres eran familia o amigas, no se sabe cuál era el vínculo entre ellas, pero vivían juntas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Yures Molina y Riccy Padilla-Hernandez Credit: Houston Police Department Los niños fueron rescatados después de que un trabajador de mantenimiento en el edificio donde vivían reportara a las autoridades que había una bebé de 2 años vagando sola por el área de la piscina. El trabajador dijo que la bebé estaba descalza y parecía que estaba descuidada, sin supervisión de un adulto. Cuando llegaron los oficiales, el hermano mayor de la niña los llevó al apartamento, donde encontraron a los otros menores de edad en condiciones inhumanas. Según el reporte policial, un bebé de un año estaba solo en una cuna y se había comido su propio excremento. Uno de los hijos de Padilla-Hernández tiene necesidades especiales y requiere asistencia especial. Los niños estaban solos cuando llegó la policía. Padilla-Hernández luego regresó al apartamento y dijo que había salido a "hacer sus impuestos". Molina, quien tiene siete meses de embarazo, no estaba presente. Se fijó una fianza de $15,000 por cada madre. Ambas tendrán que ir a corte el lunes. Los niños están ahora bajo el cuidado del Departamento de Protección de Menores.

