Madre de Nueva Jersey acusada de matar a sus dos hijos, de 10 meses y 7 años Yuhwei Chou, residente de Nueva Jersey, fue detenida y acusada del asesinato de sus dos hijos de 10 meses y 7 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yuhwei Chou Yuhwei Chou | Credit: MONTGOMERY TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT Yuhwei Chou, residente de Nueva Jersey, fue detenida y acusada del asesinato de sus dos hijos de 10 meses y 7 años. El fiscal del condado de Somerset, Michael H. Robertson, indicó que recibieron una llamada al 911 el martes en la mañana que informaba sobre un vehículo averiado. Según el canal local WLNY, el conductor de una grúa fue quien encontró el vehículo de Chou y llamó a las autoridades. El padre del conductor le dijo al medio que "estaba conmocionado. Dijo que encontró a una señora en la zanja y le preguntó si estaba bien y ella dijo que no, creo. Y luego vio a los bebés y luego llamó a la policías de inmediato ". Cuando los agentes llegaron al lugar, descubrieron a los dos niños en el asiento trasero "atados y sujetos" en un asiento infantil y un asiento para bebés. Yuhwei Chou Yuhwei Chou | Credit: MONTGOMERY TOWNSHIP POLICE DEPARTMENT "Los niños no presentaban signos vitales y fueron declarados muertos en el lugar", dice el comunicado de prensa de la fiscalía. Según Robertson, una "investigación ha revelado que Yuhwei Chou causó la muerte de sus dos hijos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque por el momento se desconoce el motivo, "las autoridades están investigando las circunstancias que llevaron a los hechos que causaron la muerte de los dos niños". La madre de 36 años fue arrestada y acusada de dos cargos de asesinato en primer grado.

