Una madre y sus gemelos aparecen muertos dentro de su auto en Florida Una familia de Florida se encuentra totalmente desolada por la inesperada muerte de una madre de 35 años y sus gemelos de solo 3 años dentro de un vehículo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Andrea Langhorst y sus dos hijos Olivia Dryer y Adam Dryer Andrea Langhorst y sus dos hijos Olivia Dryer y Adam Dryer | Credit: Cortesía de RANDY LANGHORST Una familia de Florida se encuentra totalmente desolada por la inesperada muerte de una madre de 35 años y sus gemelos de solo 3 años dentro de un auto en la Florida. Era "una madre amable y amorosa", dijo a People Randy Langhorst, el padre de la mujer, a quien describió como una persona llena de ingenio y humor. Los fallecidos fueron identificados como Andrea Langhorst y sus dos hijos, Olivia y Adam Dryer, cuyos cuerpos fueron encontrados por la policía dentro de un automóvil estacionado afuera de un complejo de apartamentos en Melbourne, en la noche del domingo. "Es un momento realmente difícil", dijo el padre de la joven. "Estamos a la esperar para ver qué sucedió exactamente". Según Langhorst, la única información que tiene es que los investigadores creen que los tres murieron al mismo tiempo. Andrea Langhorst y sus dos hijos Olivia Dryer y Adam Dryer Andrea Langhorst y sus dos hijos Olivia Dryer y Adam Dryer | Credit: Cortesía de RANDY LANGHORST "Solo sé que estuvieron en el auto en el calor de Florida durante unos días", sostuvo. "No teníamos que identificar los cuerpos, la policía pudo hacerlo con las fotografías que les dimos. No puedo imaginarme a mí o a mi exesposa teniendo que hacer eso". También dijo que antes de especular, prefiere esperar a los resultados de la autopsia y el examen toxicológico de la oficina del médico forense del condado de Brevard. "Antes de especular nada, solo quiero esperar hasta que nos digan todo lo que las autoridades tienen que decir sobre la causa de su muerte, y luego nuestra familia pueda estar en paz un poco más, sabiendo lo que pasó", indicó. La familia planea incinerar los cuerpos juntos. "Así es como queremos hacerlo", dijo el padre. "Andrea había estado con esos niños desde que nacieron, iban a todas partes con ella". "Solo tenemos que tener fe en este momento", dijo. "Es lo único que nos unirá porque tengo muchas personas lastimadas en mi familia en este momento". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La policía de Melbourne ha dicho que de momento no tienen motivos para creer que existe un peligro activo o persistente para la comunidad, aunque sigue abierta una investigación sobre las muertes.

