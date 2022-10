La madre y la abuela de Quinton Simon son vistas bebiendo tequila mientras el FBI busca el cadáver del niño El FBI busca los restos de Quinton Simon, un niño de 20 meses que desapareció en Georgia, y la madre y la abuela del niño son vistas en una barra. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La madre y la abuela de Quinton Simon supuestamente fueron vistas bebiendo tequila en una barra mientras el FBI buscaba en un basurero los restos del niño. Según reportó el canal WSAV, las mujeres estaban en la barra StingRay en Tybee Island, Georgia. La policía de Georgia y el FBI han estado revisando un basurero municipal, ya que sospechan que el cadáver del niño fue arrojado a la basura. El pequeño, de 20 meses, fue visto por última vez el 5 de octubre y su madre Leilaini Simon, de 22 años, lo reportó como desparecido esa mañana. La madre estaba en la corte batallando por la custodia de sus otros dos hijos, de 6 meses, y tres años de edad, quienes ahora están bajo el cuidado del departamento de protección de menores. Según reportes, Billie Jo Howell, la abuela de Quinton, tenía una relación conflictiva con su hija y la había botado de su casa anteriormente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La familia dijo que Quinton desapareció de su hogar en Savannah y tenía puesto un piyama de Sesame Street y pantalones negros cuando lo vieron por última vez. Las autoridades han dicho que la madre de Quinton, Leilani Simon, está siendo investigada como una sospechosa en este caso, reporta PEOPLE.

