Madre de tres hijos muere por un fallo de seguridad al saltar desde 82 pies de altura Yevgenia Leontyeva, de 33 años y madre de tres hijos menores de edad, falleció tras saltar desde una altura de 82 pies en un evento de deporte extremo en Kazajstán. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Yevgenia Leontyeva y sus hijos Yevgenia Leontyeva y sus hijos | Credit: East2West Yevgenia Leontyeva, de 33 años y madre de tres hijos menores de edad, falleció tras saltar desde una altura de 82 pies en una cuerda durante un evento deportivo en Kazajstán. En varias imágenes difundidas por la prensa, puede verse a la mujer acostumbrada a practicar este tipo de deportes prepararse en la azotea de un hotel en Karaganda para participar de un "vuelo libre con cuerdas". En los videos, se escucha a hombre diciéndole "Te amo" fuera de cámara, mientras Leontyeva se está sujetando con un arnés de seguridad. Momento en que salta la mujer Momento en que salta la mujer | Credit: East2West Luego Leontyeva salta, se estrella contra el suelo y es arrastrada unos 12 pies antes de chocar contra una pared. Varias personas presentes comenzaron a gritar espantados, incluso un amigo que tenía previsto saltar tras ella, de acuerdo con el diario New York Post. Daily Mail, por su parte, reportó que la joven madre sufrió múltiples lesiones luego de que la cuerda de apoyo que hubiera detenido la caída antes de tocar el suelo no fuera asegurada o fuera incorrectamente atada a un árbol. La mujer fue trasladada de inmediato al hospital, donde fue operada de urrgencia, según informó el medio East2West. Yevgenia Leontyeva y sus hijos Yevgenia Leontyeva y sus hijos | Credit: East2West SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un portavoz declaró a ese medio que la paciente fue operada y se le realizó una craneotomía y la extracción de un hematoma. No obstante, a pesar de los esfuerzos de los médicos, Leontyeva falleció horas después, según el Mail. En estos momentos las autoridades están investigando si hubo negligencia por parte de la empresa de deportes extremos.

