Una madre que sufre de calvicie publica foto al natural para dar ejemplo a su hija La joven británica que había pensado en suicidarse después de ser diagnosticada con alopecia admite que se sintió culpable porque su pequeña también heredó la condición. ¡Mira la inspiradora historia! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre que tiene alopecia y sufrió fuertes complejos por su calvicie tomó la valiente decisión de tomarse fotografías —sin sus habituales pelucas— con su hija de 2 años que también tiene la misma condición, para así servirle de ejemplo. Kiri Atkinson, quien vive en Redditch, Inglaterra, pasó siete años usando pelucas y hasta consideró quitarse la vida luego de perder todo su cabello. Recientemente, colgó fotos junto a su pequeña Paiva en sus redes sociales y envió este mensaje: “La calvicie es hermosa”. La joven madre reconoció que ha librado una lucha interna por aceptarse a sí misma, pero que su hija fue la que la motivó a levantarse. Aseguró que aunque sintió culpa y dolor tras el diagnóstico de su hija, está inmersa en un viaje de aceptación. “No fui lo suficientemente valiente como para luchar por mí misma, pero soy una mamá valiente, estoy haciendo esto porque no quiero que Paiva se sienta como yo me he sentido en el pasado, hasta he contemplado el suicidio en varias ocasiones debido a algo tan superficial como el cabello", escribió en su cuenta de Instagram. Y agregó: “Quiero mostrarle a mi bella princesa que no importa cómo se vea, siempre y cuando haga todo lo posible para ser una buena persona”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Atkinson explicó que desde que su hija cumplió su primer año comenzó a perder su cabello poco a poco y que en noviembre del pasado año perdió sus cejas y pestañas. La publicación se hizo viral en las redes sociales y, según reportes del Daily Mail, la idea de colgar la foto surgió debido a que la niña está a punto de entrar a la guardería y su madre quería evitar que ella se sintiera diferente frente a los demás niños. "A ella le encanta que le tomen una foto, es un verdadero espectáculo y la amo por eso. Había estado tratando de educarla al respecto a principios de semana, ya que acabamos de recibir la confirmación de la guardería”, dijo llena de orgullo al diario.

