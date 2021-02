Close

Madre de Virginia acusada de intentar ahogar a su bebé de 7 meses en agua helada Testigos vieron cómo Leslie Jordan Kuykendal, de 37 años, andaba caminando a las orillas de un helado río, luego botó al bebé en el agua que le llegaba a la cintura. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Leslie Jordan Kuykendal, una madre de 37 años años enfrenta graves cargos luego de ser detenida cuando al parecer intentaba ahogar a su bebé en las heladas aguas de un río en Virginia. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de enero hacia las 10:30 a.m.. a las orillas del caudal del río Appomattox, en el poblado de Hopewell, en el condado de Prince George. Elementos de la policía local respondieron a un llamado hecho al 911 alertando sobre una mujer que se había adentrado al río en las cercanías de la intersección de las avenidas Riverside y el bloque 500. Michael Landford, teniente de la policía dijo que cuando llegaron al lugar de los hechos testigos contaron que cuando la mujer llegó a un punto donde el agua le cubría hasta la cintura soltó al bebé y luego siguió adentrándose en el agua que en esos momentos registraba los 46 grados Fahrenheit. Afortunadamente el bebito fue rescatado de las aguas pero hubo necesidad de resucitarlo. Posteriormente fue trasladado de urgencia al VCU Medical Center in Richmond para ser atendido. Testigos identificaron a Kuykendal y contaron a la policía que esa mañana de ese día habían visto a la mujer caminando a las orillas del río, según reporta The Progress Index, en Virginia. Image zoom Leslei Kuykendall | Credit: RIVERSIDE REGIONAL JAIL SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Nuestro equipo respondió rápidamente [a la llamada]; entramos a las aguas heladas del río Appomattox River y recogimos al niño y asistimos al Departamento de Bomberos de Hopewell Bureau para sacar a la madre también", apuntó posteriormente en un comunicado el teniente Landford. La madre también fue llevada de urgencia para ser evaluada y ahora permanece en una celda de Riverside Regional Jail, donde enfrenta cargos de intento de homicidio de un infante.

