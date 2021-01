Close

Una madre de Ohio imputada por el accidente en que murieron sus dos hijas y una amiga Las hermanas tenían 22 y 12 años y la amiga 13. Aseguran que la sospechosa no debió de conducir por una poderosa razón: “Se pudo provenir”. Mira lo que pasó. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre de Ohio que conducía el auto en el que fallecieron sus dos hijas y otra adolescente en un accidente de automóvil ha sido imputada como responsable de esas muertes. Julianne M. Shead, de 41 años, compareció esta semana ante el tribunal de primera instancia del condado de Portage acusada de homicidio vehicular agravado y asalto vehicular agravado, entre otros cargos, reportó People. El canal de noticias local ABC5 informó que el accidente ocurrió el 13 de diciembre en la cuadra 8100 de la calle Peck en el municipio Shalersville, alrededor de las 3:30 de la tarde. Las víctimas fueron identificadas como Marlana J. Mullin, 22, y Christine Shead, 12, y una amiga de la familia, Evey Montecalvo, de 13 años. Image zoom Credit: Billow Funeral Homes (3) Según la patrulla de carreteras de Ohio, los agentes que acudieron al escenario del accidente se encontraron con una camioneta modelo Chevrolet Silverado 2015 que había chocado violentamente con un árbol. El teniente Jeffrey Greene dijo que había 8 personas dentro del vehículo cuando se produjo el accidente y que seis de ellas fueron expulsadas del vehículo a consecuencia del impacto. Los investigadores dijeron que la camioneta viajaba a una alta velocidad cuando se produjo el impacto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Esto es extremadamente trágico y lo peor de todo fue que se pudo prevenir”, dijo Greene al hacer énfasis en la importancia del uso de los cinturones de seguridad. Image zoom Credit: Portage County Sheriff's Office FOX 8 reportó que supuestamente Shead y sus hijas regresaban de visitar la tumba de su difunto esposo. Un pariente de Montecalvo opinó que Shead no debió haber conducido porque –aseguró– supuestamente había sido acusada de conducir bajo los efectos del alcohol y que el caso se había retrasado por la pandemia. “Ella acaba de tener un caso de DUI hace dos meses, ¿por qué estaba conduciendo?”, se preguntó Jennifer Joseph, la tía de Montecalvo, en declaraciones a FOX8. “Queremos asegurarnos de que vaya a la cárcel durante mucho tiempo, ella destruyó tantas vidas debido a una mala elección”. De acuerdo a People, la sospechosa se declaró inocente durante una audiencia que tuvo lugar el lunes y un juez fijó su fianza en $1.5 millones, que aún no ha pagado.

