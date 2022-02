Una madre de cinco hijos de Nueva York muere tras caerle una lápida encima La madre de cinco hijos trabajaba en el cementerio Baron Hirsch de Staten Island, NY, cuando se produjo el accidente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La familia de Elvira Navarro aún no supera el trágico accidente en el que la madre de cinco hijos perdió la vida. A escasos cuatro meses desde su fallecimiento, decidió entablar una demanda por muerte injustificada, reportó People. De acuerdo a los documentos oficiales, Navarro se encontraba cuidando las tumbas del cementerio Baron Hirsch en Staten Island, NY, cuando una gigantesca lápida de alrededor de 2,000 libras le cayó encima el pasado 28 de octubre. La querella identifica a su hijo Anthony Rosales, como el principal testigo del incidente, ya que se encontraba trabajando junto a Navarro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cemetary Cemetary | Credit: Getty Images La madre de 53 años fue trasladada inmediatamente al hospital Richmond University Medical Center, donde falleció a causa de sus heridas, informó el abogado de la familia Joshua Skillman, al diario New York Post. "Estoy devastado con la noticia", expresó el rabino Andrew Schultz, director ejecutivo para la Alianza Comunitaria de Cementerios Judíos. "Eso es lo que más nos preocupa como organización. Es nuestro mayor miedo. Por eso, en el trabajo que hacemos, es asegurarnos que las lápidas estén seguras" Skillman expresó, además, que las lápidas y monumentos del cementerio representan un peligro debido a que sus cimientos se están deteriorando. Por el momento, se desconocen los detalles del incidente, y en la demanda se incluye que tanto Navarro como su hijo, fueron contratados por una empresa externa para trabajar en el cementerio establecido en 1899 y que cuenta con alrededor de 500 lotes, que albergan a una gran cantidad de sobrevivientes del Holocausto.

