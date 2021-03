Close

Madre murió protegiendo a sus gemelos en terrible choque Una joven madre en Michigan dio su vida para escudar a sus gemelos durante un fatal accidente de auto. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hillarie Galazka, de 29 años, estaban manejando a casa con sus gemelos de 5 años cuando su carro fue embestido por otro vehículo en la entrada de una autopista en Michigan. La joven madre sirvió de escudo a los niños, protegiéndolos con su propio cuerpo. Según reportó el canal local WJBK, los gemelos solo sufrieron pequeñas heridas porque la madre recibió el impacto más fuerte al protegerlos hasta el final. " El cuerpo de ella los salvó", dijo la madre de Galazka, Jodie Kelley, al canal. "Los niños dicen que vieron que ella abrió los ojos, los miró y luego cerró los ojos y no los volvió a abrir. Ellos recuerdan eso". La policía de Michigan reveló que el chofer del otro auto era un hombre de 25 años que tenía cargos por manejar con la licencia suspendida. El chofer, cuya identidad no ha sido revelada, también estaba siendo buscando por las autoridades para ser arrestado por delitos pasados. El presunto responsable del fatal choque fue encontrado en un hospital local tras fugarse de la escena del choque caminando, informaron las autoridades. El joven chofer supuestamente luego confesó a los policías que fue caminando a una gasolinera y alguien lo llevó al hospital. Image zoom Credit: GoFundMe "Solo me alegra que los bebés sobrevivieron esta tragedia", dijo el hermano de la madre de los gemelos, Jacob Galazka. "Todos amamos a esos niños. Todos amamos a Hillarie. Ella tiene un gran corazón, es una mujer bella y fuerte. No merecía esta muerte". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Credit: GoFundMe El caso sigue bajo investigación. Una página de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para el funeral de Galazka, a quienes todos describen como "una madre amorosa". Otra cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar a los gemelos, que enfrentan un "largo proceso de recuperación" tras la trágica muerte de su madre. Que en paz descanse.

