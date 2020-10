Close

Joven madre muere de cáncer cerebral tras parar su quimioterapia durante la pandemia del coronavirus Emma Jenkinson, de 31 años, una madre de cuatro niños, falleció de cáncer cerebral tras detener su tratamiento de quimioterapia por tres meses por la pandemia del coronavirus. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre de 31 años falleció de cáncer cerebral tras verse obligada a parar su tratamiento de quimioterapia durante la pandemia del coronavirus. Emma Jenkinson deja atrás a su esposo y sus cuatro hijos, entre los 2 y 11 años. La mujer, que vivía en el Reino Unido, tenía cáncer cerebral avanzado en etapa 4. Emma había vencido el cáncer a los 24 años, pero regresó y estuvo recibiendo quimioterapia hasta marzo, cuando el hospital donde se estaba tratando cerró para los pacientes que no tenían COVID-19 como medida para detener la propagación del virus. Emma estuvo tres meses sin poder recibir su tratamiento y su salud empeoró. "Empezó a perder el balance, a caerse", dijo su esposo Andrew Jenkinson en las redes sociales. "En su peor momento se estaba cayendo de 15 a 20 veces al día". Image zoom Emma Jenkinson GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una vez se cayó en el jardín de la casa y se dio un fuerte golpe en la cabeza, por lo que su esposo tuvo que llevarla al hospital. Ese mismo mes, un examen médico reveló que su cáncer se había esparcido. Entonces comenzó otra vez su tratamiento de quimioterapia, pero fue demasiado tarde. En septiembre, los doctores informaron a su familia que la quimioterapia no estaba funcionando. Su muerte ha devastado a su familia, especialmente a sus hijos —de 2, 4, 9 y 11 años— y a su esposo. Andrew Jenkinson creó una cuenta de GoFundMe para recaudar dinero tras la muerte de su esposa para cubrir sus gastos fúnebres y ayudar con la crianza de sus hijos. Los expertos estiman que el número de personas que morirían de cáncer de seno o de colon en Estados Unidos subirá significativamente en la próxima década debido al impacto del coronavirus en los hospitales y otros centros de salud. Los cierres de emergencia debido a la cuarentena por la crisis global de la COVID-19 han tenido un efecto negativo en la investigación del cáncer, ya que muchos laboratorios han tenido que cerrar. La pandemia del coronavirus —que parece acaparar la atención de los doctores y científicos— podría generar muchas otras crisis de salud.

