Madre mexicana muere en Nueva York a causa de una bala perdida: la impactó mientras descansaba Bertha Arriaga, de 43 años, se mudó a Nueva York para tener una vida mejor y llevaba años viviendo en el barrio de Jackson Heights, en Queens. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer nacida en Ciudad de México y que se mudó hace años a Nueva York para tener una vida mejor falleció este miércoles a causa de una bala perdida que la impactó mientras descansaba. Los hechos ocurrieron hacia las 12:45 a.m. en el interior de un apartamento ubicado en la Avenida 34, cerca de la intersección con la calle 92 en el barrio de Jackson Heights, condado de Queens. Bertha Arriaga, de 43 años, se encontraba descansando en su vivienda mientras sus tres hijos estaban intentando dormir. De pronto la mujer escuchó un barullo afuera desde la venta de su apartamento, ubicado en el tercer piso del edificio. Al asomarse a ver lo que ocurría una bala impactó su cuello. La mujer se colapsó en el suelo y su hijo de 14 años, al encontrarla tumbada, llamó al padre quien quiso resucitarla sin éxito. Paramédicos acudieron al sitio pero no pudieron hacer nada para salvarla. "Era una madre y una esposa sobresaliente", exclamó Javier Aguilar en declaraciones recogidas por The New York Times. "Era simplemente grandiosa, muy honrada". El New York Times destaca que Arriaga se ha convertido en la persona número 343 en morir asesinada en Nueva York en lo que va del 2020: "Esto es lo que sucede con la violencia por armas de fuego, destruye a las familias", exclamó Dermott Shea, Comisionado de la NYPD, en un tuit referente al caso. ?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1311322608307187712%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2F1010wins.radio.com%2Farticles%2Fqueens-mom-struck-killed-by-stray-bullet-in-her-apartment SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según múltiples fuentes Arriaga nació en Ciudad de México y se mudó a esta país para brindarle una vida mejor a su familia. Trabajaba ocasionalmente como cajera pero su enfoque principal eran sus hijos Ángel, de 14 años, Víctor, de 10 y George, de 6. "Su meta en la vida era que sus tres hijos tuviesen la educación que ella nunca pudo recibir", aseguró Aguilar, quien señala que la víctima quería que sus tres muchachos fueran a la universidad. "Es una gran pérdida para todos aquí y para la otra mitad [de la familia] que está en México". De acuerdo a la estación radial 1010Wins, dos personas intentaron robarse unas bicicletas frente al lugar del crimen y en el momento en que sonaron los dispararon. No consiguieron robarlas, pero hay fotos de ellos y ahora se les busca. En GoFundMe se ha abierto una colecta para costear sus funerales.

