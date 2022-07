Madre en Connecticut mató a sus tres hijos y luego se ahorcó Sonia Loja, de 36 años, mató a sus tres hijos y luego se ahorcó, según la policía en Connecticut, donde ocurrió la tragedia. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una madre hispana de 36 años se quitó la vida en su hogar en Connecticut después de matar a sus tres hijos. Según las autoridades en Danbury, Sonia Loja se ahorcó tras estrangular a sus tres hijos en su casa. La policía encontró los cadáveres de la madre y sus tres hijos en la residencia de la calle Whaley el miércoles sobre las 6:30 p.m, reporta el diario The New York Post. Fueron a la casa a ver si la familia se encontraba bien, y encontraron los cuerpos sin vida de la madre y sus tres hijos: Junior Panjon, de 12 años, Joselyn Panjon, de 10, y Jonael Panjon, de 5. La policía de Danbury reveló que los resultados de las autopsias oficiales están pendientes, pero sospechan que Sonia Loja estranguló a sus tres hijos y luego se suicidó. La investigación sigue activa y ya sus familiares han sido informados de sus muertes. La madre y sus tres hijos vivían en la casa junto a otros dos adultos que no estaban en la residencia cuando llegaron los oficiales el miércoles. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Sonia Loja Credit: Facebook; Google Maps El alcalde Dean Esposito expresó sus condolencias, describiendo el presunto caso de homicidio y suicidio como "un suceso verdaderamente horrible". Esposito añadió que estaban coordinando servicios de consejería y salud mental para ofrecer a miembros de la comunidad afectados por esta tragedia.

