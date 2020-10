Close

Sicóloga mata a sus hijas gemelas de 7 años y luego se suicida Michele Boudreau Deegan, una sicóloga, mató a sus hijas gemelas de 7 años mientras dormían y luego se suicidó. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Michele Boudreau Deegan, una sicóloga que vivía en el estado de Washington, mató a sus hijas gemelas de 7 años mientras dormían y luego se suicidó, informaron las autoridades. La tragedia ocurrió el viernes. El sábado, oficiales del condado de Whatcom fueron a la casa en Sudden Valley tras recibir una llamada alarmante. Una mujer que residía en la misma casa reportó que había encontrado a la dueña de la propiedad y a sus hijas muertas en una habitación, informa un comunicado de prensa de la oficina del alguacil. Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los investigadores determinaron que el viernes en la noche Deegan, de 55 años, le había disparado a sus hijas gemelas, matándolas mientras dormían. La madre luego se quitó la vida con la misma arma. Según las autoridades, la madre estaba envuelta en una amarga batalla por la custodia de las niñas con el padre de las gemelas. Los investigadores sospechan que esta batalla legal fue el motivo detrás del violento incidente. Según su página web, Deegan trabajaba como sicóloga. Un vecino le dijo a la estación local KIRO 7 que casi nunca veía a las niñas jugando afuera. Alguien cercano a la familia argumentó que varias personas estaban preocupadas por el bienestar de las gemelas. Esta persona alegó que Deegan "tenía muchos problemas" y había llamado al departamento de protección de menores antes de la tragedia para que la investigaran. Que en paz descansen.

