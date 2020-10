Close

Madre arrestada por matar a sus dos hijos recién nacidos y tirarlos a la basura Alyssa Anne Dayvault, de 32 años, mató a sus dos bebés y tiró sus cuerpos a la basura. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre en Carolina del Sur fue arrestada por matar a sus dos hijos recién nacidos. Alyssa Anne Dayvault, de 32 años, confesó haber asesinado a dos bebés suyos, uno que nació en el 2017 y otro que nació en el 2018. La mujer fue convicta de homicidio y abuso infantil. People confirmó que se encuentra en la cárcel en el condado de Horry. Dayvault se entregó a la policía de North Myrtle Beach, informó el vocero de la ciudad Pat Dowling. Según las autoridades, la mujer fue ingresada en un hospital en diciembre del 2018, donde le extrajeron una placenta y un cordón umbilical, pero no dio a luz a ningún bebé. Dayvault confesó que había dado a luz a un varón en su casa ese mismo mes. La madre dijo que el niño había nacido vivo y notó que estaba respirando. La mujer le dijo a las autoridades que no buscó ayuda médica para el recién nacido ni intentó "preservar o salvar su vida". Después de que el niño muriera, botó su cuerpecito a la basura en su casa. Cuando la policía revisó su hogar, encontró los restos de un recién nacido, que Dayvault admitió era su hijo. Image zoom J. REUBEN LONG DETENTION CENTER SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al investigar el caso, las autoridades encontraron récords médicos que probaban que el año anterior, en el 2017, la mujer había llegado al tercer trimestre de embarazo de una niña, quien estaba saludable. Dayvault admitió que había dado a luz a su hija a finales del 2017. La bebé también nació con salud y estaba respirando, pero tampoco la llevó al doctor. Cuando la niña murió, arrojó su cadáver a la basura. Según reportó WJCL-TV, la mujer escondió sus embarazos en el 2017 y el 2018 de todos, incluyendo su madre y su novio. Dayvault le dijo a la policía que su hija había nacido con el cordón umbilical enredado en el cuello y había muerto. Además dijo que había perdido la conciencia por al menos 15 minutos tras dar a luz a su hijo un año después y que al despertar lo había encontrado muerto. En ambas ocasiones, tiró sus cadáveres en bolsas de basura y los desechó. En la corte, un patólogo testificó que el niño había defecado dentro de la bolsa de basura, lo cual mostraba que estaba vivo cuando la madre lo botó dentro de la bolsa sellada. "El niño estaba vivo dentro del tanque de basura", dijo el fiscal Scott Hixson en la corte, probando que se había asfixiado. Según la abogada de defensa de la madre, Dayvault "entró en pánico" al dar a luz en ambas ocasiones, aunque su intención era dar a ambos bebés en adopción. La mujer podría pasar veinte años en la cárcel por cada asesinato.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Madre arrestada por matar a sus dos hijos recién nacidos y tirarlos a la basura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.