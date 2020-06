Madre en Luisiana mata a su bebé de 5 meses y a sus otros tres hijos, y luego se suicida Una madre en Luisiana mató a sus cuatro hijos antes de quitarse la vida. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Brittany Tucker —una madre de 30 años— se suicidó tras matar a sus cuatro hijos y dispararle también fatalmente a una vecina. La tragedia sucedió en Monroe, Luisiana, el pasado jueves. Según reportan varios medios, Tucker llevaba tiempo batallando con su salud mental y estaba bajo tratamiento siquiátrico. La madre mató a sus cuatro hijos —incluyendo a su bebé de 5 meses— en el edificio de apartamentos Parkview, donde vivía la familia. Image zoom Facebook En una conferencia de prensa, Reggie Brown, el jefe de la policía de Monroe, informó que la mujer había matado también a su vecina y amiga Anteshia Longwood, de 20 años, supuestamente preguntándole "¿de qué te ríes?" antes de dispararle. Brown contó a la prensa que Tucker había comprado un arma recientemente y la habían visto con el arma en el edificio donde residía unos días antes del homicidio y suicidio. Image zoom Anteshia Longwood GOFUNDME SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Después de matar a su amiga, la madre fue a su apartamento donde estaban sus hijos y abrió fuego contra ellos. "Todos los niños murieron como resultado de sus heridas", añadió el jefe de la policía. Los menores fueron identificados como Tremayne Tucker, de 12 años; Trechelle Tucker, de 8; Treasure Tucker, de 5 años; y Gloria Tucker, una bebé de 5 meses. La madre se quitó la vida de un disparo antes de que llegara la policía. Image zoom Gloria Tucker Facebook Tras hablar con varios testigos que aseguran haber visto a Tucker con el arma —mostrando un "comportamiento irracional", en los días anteriores al tiroteo en el edificio de apartamentos— el jefe de la policía lamentó que nadie llamara a las autoridades para avisarles. "Podíamos haber actuado y haberle buscado ayuda porque ella estaba pidiendo ayuda a gritos", dijo Brown. Image zoom Trechelle y Treasure Tucker Facebook "Ella parecía estar teniendo una crisis emocional y su salud mental se deterioró en los últimos dos o tres días", añadió el oficial. "Brittany Tucker también es una víctima en todo esto. Es un incidente muy trágico que quisiéramos haber podido prevenir". Una cuenta de GoFundMe fue creada para ayudar con los gastos fúnebres de Anteshia Longwood. Que en paz descansen.

Close Share options

Close View image Madre en Luisiana mata a su bebé de 5 meses y a sus otros tres hijos, y luego se suicida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.