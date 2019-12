¿Madre mató a su bebé de 2 meses porque no la dejaba dormir? Una madre en Minesota mató a su bebé de dos meses arrojándolo en su cuna y fracturándole el cráneo y varias costillas. La mujer estaba frustrada porque el niño no la dejaba dormir. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre de 26 años en Minesota fue encontrada culpable del asesinato de su bebé de dos meses. Shy Ann Hentges fue convicta el martes de homicidio en segundo grado por la muerte de su hijo Eli Arispe Hentges, según los récords de la cárcel del condado Isanti. El bebé murió el 5 de abril del 2017. La policía reveló que respondió a una llamada al 911 sobre un menor que estaba inconsciente. El diario Isanti Chicago Country Star reporta que el médico forense determinó que el bebé tenía las costillas y el cráneo fracturados. La madre inicialmente le dijo a los investigadores que Eli se había golpeado la cabeza contra una puerta accidentalmente cuando ella lo llevaba cargado del baño a otra habitación. Luego cambió su versión de los hechos, confesando que tal vez había arrojado al niño con demasiada fuerza en su cuna, añade el reportaje de Isanti Chicago Country Star. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Durante la investigación del caso, que duró más de nueve meses, las autoridades descubrieron mensajes de texto enviados por la joven madre, que estaba criando sola al bebé, quejándose de lo poco que dormía por el niño y confesando que estaba dudando si debía “quedarse con el niño”, reportó Minneapolis Star Tribune. La madre sigue tras las rejas con una fianza de $250,000 y será sentenciada en febrero. Si usted sospecha que alguien que conoce es víctima de abuso infantil, por favor reportélo llamando a la Línea Nacional de Prevención de Abuso Infantil al 1-800-422-4453 o visitando http://www.childhelp.org. Todas las llamadas son gratuitas y confidenciales y se hablan más de 170 idiomas.

Advertisement

Close Share options

Close View image ¿Madre mató a su bebé de 2 meses porque no la dejaba dormir?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.