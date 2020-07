Madre en Ohio mata a su hija de 4 años y luego se suicida. Los detalles de la tragedia Noelle Loren Cotton, una madre en Ohio, se suicidó tras matar a su hija, Savannah, de 4 años. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Autoridades en Ohio encontraron muertas a una niña de 4 años y a su mamá, y piensan que se trata de un caso de asesinato y suicidio. El sábado, los policías encontraron los cadáveres de la madre de 34 años y de su pequeña hija cuando entraron a su casa en Cleveland Heights. Fueron identificadas como Noelle Loren Cotton y su hija, Savannah Noelle Cotton, según informó el médico forense del condado de Cuyahoga. Según reporta el canal local WOIO, las autoridades no han revelado un posible motivo para el crimen. Sin embargo, la jefa del departamento de policía, Annette Mecklenburg, dijo que creen que la madre mató a su hija antes de suicidarse. Ambas fueron encontradas en una habitación con varias heridas de bala. Image zoom Google Maps SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La comunidad de Cleveland Heights tiene más preguntas que respuestas sobre esta tragedia que ha conmovido a muchos. Una vecina, Cheryl Rush, declaró a WOIO: "Tengo hijos y nietos. Todos pasamos por situaciones y todos las procesamos de maneras diferentes". Rush admite que la reacción de la madre la ha dejado en shock. "Estoy tratando de entender qué pudo haber causado ese tipo de respuesta", añadió sobre el violento final de ambas. Aún están pendientes los resultados de sus autopsias. Que en paz descansen.

