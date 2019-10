Madre asesinó a su hija y pretendió que la niña padecía enfermedad terminal Una madre fue acusada de matar a su hija y de engañar a todos pretendiendo que la niña tenía una enfermedad terminal, cuando en realidad estaba en buen estado de salud. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre en Colorado está acusada de asesinar a su hija tras pretender que la niña padecía una enfermedad terminal. Kelly Renee Turner, de 41 años, engañó a la gente, diciendo que su hija Olivia Gant, de 7 años, necesitaba donaciones para cubrir costosos gastos médicos. También pidió dinero para hacer realidad los sueños de la "niña enferma" antes de morir. Sin embargo, la pequeña estaba en perfecto estado de salud y su madre mintió en noticieros en Denver sobre su "grave enfermedad" para recaudar dinero. Según reportes, la mujer recaudó más de $25,000 dólares, la fundación Make A Wish de Colorado gastó más de $11,000 dólares en una fiesta de princesas para la niña y Medicaid supuestamente le pagó más de $530,000 dólares en tratamientos médicos innecesarios. Cuando el médico forense revisó el cadáver de la niña no encontró ninguna evidencia de enfermedad terminal, según las autoridades. La niña murió en un hospicio para deshauciados en el 2017, después de que la madre prohibiera a sus cuidadores seguirla alimentando por un tubo en su estómago y firmara un papel pidiendo que no fuera resuscitada en caso de muerte. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Go Fund Me; Douglas County Sheriff's Office Las autoridades notaron que había algo sospechoso cuando la madre comenzó a pedir ayuda para otra hija que supuestamente estaba enferma. La mujer aseguró que esta otra hija era una sobreviviente de cáncer que padecía "dolor en los huesos". Las autoridades le quitaron a la menor, que según documentos oficiales, está en perfecto estado de salud. La madre fue arrestada el viernes y está bajo custodia de la policía en Denver, sin derecho a fianza. La mujer enfrenta cargos de asesinato en primer grado, de abuso infantil, robo y fraude a entidades caritativas. Advertisement

