Close

Madre mata a su hijo de cinco años y luego se suicida: los detalles de la tragedia Krisha Lockwood, de 25 años, mató a su hijo de 5 años y se suicidó en Missouri. La mujer estaba "actuando irracionalmente" según las autoridades. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una joven madre en Missouri mató a su hijo de cinco años, disparándole antes de quitarse la vida con la misma pistola. Las autoridades investigan el caso de aparente homicidio y suicidio. El miércoles en la mañana, la policía de Saint Louis respondió a una llamada hecha por un familiar que vivía en la misma casa. Se habían escuchado tiros dentro del hogar, el teniente Scott Aubuchon reportó al diario St. Louis Post Dispatch. La madre fue identificada como Krisha Lockwood, de 25 años. Al llegar los policías, hablaron con la mujer que estaba dentro de la casa y según ellos estaba "actuando irracionalmente". Image zoom Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las autoridades pidieron ayuda ya que temían que la mujer estaba armada. Entonces escucharon un disparo dentro del hogar, reportó Fox 4. Cuando los oficiales entraron encontraron a Lockwood muerta tras haberse disparado ella misma. Su hijo Kevin Barrett III también fue encontrado muerto. "Camino por aquí cada día y nunca había visto o escuchado nada [fuera de lo común], es chocante", confesó un vecino, Dan Bequette, a KSDK. "Al parecer esta persona llegó al punto de sentirse sin ninguna esperanza". No se ha revelado aún un posible motivo. El caso sigue bajo investigación. Que en paz descansen.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Madre mata a su hijo de cinco años y luego se suicida: los detalles de la tragedia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.