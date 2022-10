Madre llora a su hija y asegura que la adolescente se suicidó tras ser víctima de bullying cibernético La madre de McKenna Brown, de 16 años, asegura que su hija se suicidó tras ser acosada por otras estudiantes de su escuela en Florida y cuenta cómo el bullying la afectó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cheryl Brown comparte su emotivo testimonio después de que su hija McKenna Brown, de 16 años, se quitara la vida. La madre asegura que su hija fue víctima de bullying cibernético y que tres adolescentes la estaban acosando. Las tres estudiantes han sido suspendidas del equipo de hockey donde jugaban con McKenna en Florida, reporta Daily Mail. McKenna se suicidó en agosto y su madre habló con Dr. Phil sobre la pesadilla que ha vivido la familia. Cheryl Brown cuenta que su hija McKenna le pidió permiso a una antigua amiga y compañera del equipo de hockey para hablar con un exnovio suyo. La chica le aseguró que no había problema, que el exnovio ya no le interesaba pero luego de que McKenna empezara a hablar con él, ella comenzó a acosarla, reporta The New York Post. La antigua amiga y dos adolescentes más comenzaron a mandarle a McKenna mensajes intimidades, llenos de insultos, asegura Cheryl Brown. McKenna soñaba con jugar hockey en U.S.F., la universidad del Sur de la Florida en Tampa, y cursaba su último año en la escuela secundaria East Lake High en Tarpon Springs, Florida. La adolescente le dejó una carta a sus padres antes de quitarse la vida. suicidio Credit: Getty Images/ Rafael Elias SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cheryl cuenta que estas supuestas bullies revelaron información íntima sobre su hija, contando que McKenna había sido violada a los 14 años para humillarla y herirla. Uno de los mensajes de textos que recibió McKenna, publicado por el canal Fox 13, dice: 'espero no volver a verte nunca más'. En otro mensaje, estas acosadoras amenazaban con dejar a McKenna sin amigas en la escuela, diciéndole a otros adolescentes que dejaran de seguirla en las redes sociales y la "cancelaran". La madre dice que una de las agresoras de su hija hasta fue a su funeral y que no mostró arrepentimiento. Si tienes pensamientos suicidas o necesitas ayuda emocional, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 988 o visita SuicidePreventionLifeline.org.

