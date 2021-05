El impactante mensaje de la madre de Keishla Rodríguez a la madre de Félix Verdejo La madre de Keishla Rodríguez manda un emotivo mensaje a la madre del boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, acusado del asesinato de su hija y su bebé por nacer. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La madre de Keishla Rodríguez mandó un impactante mensaje a la madre de Félix Verdejo. El boxeador puertorriqueño está en prisión tras ser acusado del asesinato de Keishla, de 27 años, y de su bebé por nacer. Su familia le dio un último dios a la joven, cuyos restos fueron expuestos en una funeraria en Puerto Rico. El cadáver de Keishla Rodríguez apareció flotando en la laguna San José, cerca de San Juan. El púgil —con quien Keishla tenía una relación sentimental desde hace más de 10 años y esperaba un bebé, según sus familiares— fue arrestado como sospechoso del crimen. Keila Ortiz, la madre de la víctima, envió un doloroso mensaje a la madre de Verdejo a través de las cámaras de Despierta América (Univision). "Que ella lleve en su mente que su hijo es un asesino", dijo sobre Verdejo, acusado de golpear y drogar a Keishla, amarrarla, dispararle con un arma de fuego y tirarle al agua para deshacerse de su cuerpo. "Su hijo es un asesino. Su hijo mató a mi hija y mató al nieto de ambas", añadió Ortiz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Keila Ortiz, madre de Keishla Rodriguez Keila Ortiz, madre de Keishla Rodriguez | Credit: Carlos Giusti/AP/Shutterstock La madre habló con Astrid Rivera, reportera del programa matutino, sobre el calvario que ha vivido. "Esta es la peor pesadilla que una madre puede pasar", dijo. Ortiz asegura que Keishla estaba dispuesta a criar a su bebé sola, sin la ayuda de Verdejo, quien está casado con Eliz Santiago Sierra, con quien tiene una hija. Felix Verdejo Credit: Mikey Williams/Top Rank Inc via Getty Images "Ella quería un bebé, era su mayor anhelo, tener un bebé y ser madre, sentir ese amor", añadió Ortiz sobre Keishla. "Estábamos todos emocionados", recordó sobre el embarazo de su hija. Keishla Rodriguez Keishla Rodriguez | Credit: Facebook/Pet Salon PR. "La vestí de blanco porque ese es el color que nos gusta a todos", dijo sobre el vestido que le puso a su hija antes de enterrar su cuerpo. "Esto es una pesadilla, ya quisiera despertar". Keishla Rodriguez Keishla Rodriguez | Credit: Facebook/Pet Salon PR. Felix 'el Diamante' Verdejo se entregó a las autoridades y sigue en una cárcel federal. El púgil podría enfrentar la pena de muerte si es encontrado culpable de los cargos en su contra.

