Madre hispana llora la muerte de su hijo en Texas: "Se fue a la cama y no despertó" María Elisa Pineda está destrozada tras la repentina muerte de su hijo Cristian, quien fue encontrado inconsciente debajo de varias cobijas durante la tormenta de nieve que ha azotado a Texas. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir María Elisa Pineda, una madre en Texas, llora la muerte de su hijo en medio de la ola de frío que azota al estado. Pineda sospecha que su hijo Cristian Pavón Pineda, de 11 años, murió de hipotermia, ya que perdieron la electricidad en su hogar por la tormenta invernal. Pineda le dio un beso al niño, que estaba saludable, antes de que se fuera a dormir la noche del lunes y lo encontró inconsciente debajo de varias cobijas el martes por la mañana. El estudiante estaba feliz de haber jugado con nieve por primera vez en su vida y nadie se esperaba esta tragedia. "Cuando vio la nieve, él estaba feliz", recuerda Pineda, quien se mudó a Texas de su natal Honduras hace dos años y habló con PEOPLE. "Tomamos tantas fotos de él en la nieve". Tras jugar afuera, el niño se fue a dormir sobre las 10 p.m. Si bien la mañana siguiente ya la casa tenía electricidad, fue demasiado tarde para Cristian. "A esa hora ya él estaba muerto", añadió la madre. "Se fue a la cama y no despertó". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: GoFundMe La madre aún está en shock. "Dije: 'Dios mío esto no puede ser. Dios ¿qué voy a hacer?' Esto no puede ser verdad", dice. La familia cree que las bajas temperaturas le causaron la muerte. Si bien Pineda se preocupó cuando se fue la electricidad en la casa, nunca pensó en buscar otro albergue ya que jamás imaginó que pasaría algo tan grave. "Pensé que estábamos a salvo aquí". Pineda, su esposo, y los dos hermanos de Cristian estaban en la casa y afortunadamente están bien. Pineda y su familia están ahora quedándose en casa de un primo y la madre dice que no sabe si podrá volver a la casa donde su hijo perdió la vida. "Me hace sentir atemorizada y horrible porque mi hijo murió ahí", admite. "Creo que no regresaré ahí jamás. Buscaré otro lugar donde vivir y mudaré mis cosas. Ya no puedo volver a estar ahí".

