Madre hispana acusada de matar a su hijo de 7 años y de intentar apuñalar a su hijo mayor Iris Tolentino fue acusada de matar a su hijo menor y de tratar de apuñalar a su hijo de 17 años en su apartamento en Nueva Jersey. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre en Nueva Jersey fue arrestada tras el brutal asesinato de su hijo de siete años. Iris Tolentino, de 46 años, está acusada de matar a su hijo menor y de agredir a puñaladas a su hijo de 17 años. Su hijo mayor sobrevivió el ataque y fue tratado en un hospital de la ciudad de Paterson, donde vive esta familia hispana. Según reportó la Oficina del Fiscal del Condado de Passaic, el incidente ocurrió el sábado. Otro hijo adolescente, de 15 años, también estaba en la vivienda cuando Tolentino comenzó a agredir a sus hermanos, pero este adolescente no resultó herido. La mujer apuñaló a su hijo mayor en el brazo, pero el joven de 17 años logró salvar su vida encerrando a su madre en el baño hasta que llegó la policía. La víctima de siete años —que según los vecinos se llamaba David— fue llevado de emergencia al hospital, donde fue declarado muerto. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Iris Tolentino Credit: Google Maps Al llegar los oficiales sobre las 7 a.m., encontraron al niño de 7 años y a su hermano de 17 años, con varias heridas de cuchillo. Ambos fueron llevados al Centro Médico Universitario St. Joseph, reportó Univision. Tolentino se resistió al arresto e hirió a dos agentes de policía, según informó la oficina del fiscal. La mujer fue llevada al hospital donde fue sometida a un examen de salud mental, detalla el comunicado de las autoridades. "Nuestra comunidad está de duelo y, a título personal, como padre, estoy conmocionado y entristecido por lo ocurrido esta mañana", dijo el alcalde de Paterson Andre Sayegh. "Pido a la comunidad que tenga a la víctima y a su familia en sus pensamientos y oraciones durante este difícil momento". Si tiene información sobre este caso por favor llame a la Oficina del Fiscal del Condado de Passaic al 1-877-370-PCPO o tips@passaiccountynj.org, o llame a la Oficina de Detectives de la Policía de Paterson al 973-321-1120.

