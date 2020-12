Close

Asesinan a madre hispana de 4 hijos que visitaba a su familia en Navidad: buscan a su novio La hermana de Jessica Cortez Luna lamenta que la víctima "siempre acababa regresando" con Jorge Maya Gómez, el principal sospechoso de haberle disparado a la joven mientras estaba visitando a su familia en Carolina del Norte. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un viaje para pasar las Navidades con su familia terminó en tragedia para Jessica Cortez Luna, quien fue asesinada en la casa de Durham, NC, en la que pasaba las fiestas. De acuerdo a las autoridades, recibieron una llamada de emergencia sobre un posible asalto alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando los agentes llegaron al lugar de los hechos, Cortez Luna yacía sin vida a causa de varios impactos de bala, según el periódico Tampa Bay Times. El rotativo señaló que el novio de la víctima, Jorge Maya Gómez, es el principal sospechoso de la muerte de la joven, ya que fue visto abandonando la residencia en una camioneta Silverado antes de la llegada de la policía. Image zoom Credit: GoFundMe De acuerdo a la hermana de la víctima, María Cortez Luna, la pareja llevaba cinco años de relación, según People. “Nosotros sabíamos que esto iba a pasar algún día, pero ella siempre acababa regresando con él y no podíamos hacer nada”, dijo María a la estación local WNCN. “Desearía haber podido hacer más”. A través de los medios de comunicación y las redes sociales, la familia pidió al sospechoso que se entregara. La policía lo ha catalogado como “armado y peligroso”, según la cadena. Maya tiene alrededor de 28 años y podría haber regresado a Florida, de donde es originario. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom María aseguró a la cadena que su hermana vivía una relación de abuso, plagada de violencia doméstica. “Quiero que otras mujeres que están pasando por violencia doméstica, digan algo antes de que esto suceda”, comentó. La familia de Jessica estableció una cuenta de recaudación de fondos en GoFundMe para los gastos funerarios. “Hoy estamos tristes por la pérdida de nuestra hermana, tía y amiga. Jessica fue víctima de un homicidio debido a la violencia doméstica y deja atrás 4 hijos”, se asegura en la cuenta. Cualquiera que tenga información, favor comunicarse con el departamento de policía de Durham al (919) 560-4440 a la extensión 29335.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Asesinan a madre hispana de 4 hijos que visitaba a su familia en Navidad: buscan a su novio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.