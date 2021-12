Madre hispana acusada de dejar a sus cuatro niños solos para irse a un bar Perla Aguilar, una madre hispana de 4 niños, fue arrestada tras haber dejado a sus hijos solos en su casa de Oklahoma City para irse a beber a un bar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Perla Aguilar Perla Aguilar | Credit: Oklahoma County Detention Center Perla Aguilar, una madre hispana de 4 niños, fue arrestada tras haber dejado a sus hijos solos en su casa de Oklahoma City, OK, para irse a beber a un bar, según informó la policía. La policía recibió una llamada el domingo en la mañana y cuando llegaron a la casa, encontraron que una niña de 9 años estaba al cuidado de sus otros tres hermanos de ocho, cinco y nueve meses de edad. "Obviamente, ella no estaba preparada para cuidar a tres niños pequeños", dijo el sargento Gary Knight de la policía de la Ciudad de Oklahoma, de acuerdo con el periódico Oklahoma's News. "Aparentemente, estaba sucediendo algo en un bar local y allí era donde ella quería estar, así que simplemente dejó a los niños solos en la casa", sostuvo Knight. Perla Aguilar Perla Aguilar | Credit: Oklahoma County Detention Center Las autoridades encontraron el llegar al bebé durmiendo boca abajo, y la niña de 9 años aseguró que "le dio de comer pizza al bebé porque no sabía qué darle". Tampoco había calefacción en la casa y la temperatura exterior era de 35 grados. El informe policial indica que la mayor de los hermanos le dijo a los oficiales que Aguilar, de 27 años, "hace esto todo el tiempo". Cuando la madre llegó a la casa, las autoridades estaban allí. "Se determinó que había ido a un bar. Ella estaba conduciendo, había conducido hasta el bar, había regresado. Estaba ebria ", dijo Knight. "Olía a alcohol. Su discurso fue muy arrastrado. Ella seguía repitiéndose". SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN "No existe ninguna ley que aborde a qué edad un niño es lo suficientemente responsable para cuidar de otros niños", sostuvo Knight. "En este caso particular, esta niña estaba abrumada con las tareas que se le asignaron". En estos momentos los niños están bajo la custodia de otro miembro de la familia, mientras Aguilar se encuentra en la cárcel del condado de Oklahoma y enfrenta cargos de negligencia infantil, conducir bajo los efectos del alcohol y conducir con una licencia suspendida.

