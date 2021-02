Close

¡Madre e hija mueren en Texas después de dejar auto encendido para calentarse! Las bajas temperaturas que reinan en el estado, están dando pie a trágicos accidentes como éste. Tenemos los detalles. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una mujer y una niña fallecieron por intoxicación de monóxido de carbono en Houston después de dejar un vehículo encendido en el garaje de su casa para intentar mantener su hogar templado antes las bajísimas temperaturas récord que sufre ahora Texas. El siniestro también dejó a un hombre adulto y a un niño en el hospital, añadiendo sus casos a la larga lista de más de 300 intoxicaciones de monóxido de carbono reportadas en el condado de Harris durante los últimos días, según aseguró el Houston Chronicle. Miembros del departamento de policía de Houston, así como el cuerpo de bomberos, acudieron después de un aviso al número 8300 de La Roche, y al llegar encontraron a cuatro personas "intoxicadas de monóxido de carbono", confirmó el comunicado emitido por la policía en Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Todo indica a que su auto estaba encendido, en el garaje que forma parte de la casa, para crear calor ya que no tenían electricidad. Autos, parrillas, generadores, no deben ser usados cerca de una vivienda", aconsejaron. Image zoom Credit: Getty Images La mujer y la niña, madre e hija de ochos años según KTRK, ya habían fallecido al llegar las autoridades, mientras que el niño de siete años y un hombre adulto fueron trasladados al hospital de emergencia, dijo la policía. La mujer se encontraba hablando por teléfono con un familiar en Colorado, cuando se mareó y se desmayó en el auto en marcha, relató KTRK. El interlocutor llamó entonces a la policía, que llegó hasta el lugar de los hechos, para encontrarla ya muerta, así como a la niña que estaba dentro de la casa. Image zoom Credit: Getty Images "Es desgarrador", comentó el jefe de policía Art Acevedo. "Sean conscientes del peligro extremo que supone el monóxido de carbono. Orando por esta familia", finalizó. El monóxido de carbono es un gas inodoro e incoloro que se crea cada vez que se quema combustible en motores, autos, hornos, parrillas, chimeneas, etc., según el centro para la prevención y control de las enfermedades. Esta tragedia ocurrió solo días después de que una familia de seis miembros, también en Houston, fueran trasladados a un hospital después de usar un grill con carbón para calentar su departamento durante unas cuatro horas.

