Asesinan a puñaladas a joven madre y su niña de 6 años en El Bronx, ¿quién fue el responsable? La policía de Nueva York identificó a las víctimas como Gabrielle Muniz y su hija Rozara Estevez, quienes fueron apuñaladas varias veces. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gabrielle Muniz y Rozara Estevez Credit: GoFundMe Una joven madre y su hija de tan solo 6 años fueron encontradas muertas por las autoridades en su apartamento de El Bronx, Nueva York. El presunto asesino sería la pareja de la joven. La policía de Nueva York identificó a las víctimas del crimen como Gabrielle Muniz y su hija Rozara Estevez. Se sospecha que el asesino es la pareja de la víctima, Caleb Duberry, de 34 años, quien acabó con su vida este domingo cuando la policía lo localizó y se acercaba al edificio donde permanecía a una milla de los asesinatos, según People. Yanik Rocha, madre de Muniz, declaró a People que su hija de 26 años y el presunto asesino, quien no era el padre de la niña, habían estado saliendo. "No me caía bien y se lo dije a Gabrielle", dijo Rocha. "Creo, y nunca lo sabré, porque el cobarde se suicidó, pero probablemente ella le dijo que habían terminado. Esto probablemente sucedió porque ella le dijo que todo había terminado". Gabrielle Muniz y Rozara Estevez Credit: GoFundMe Rocha aseguró que su hija "era una persona increíble". La joven estaba matriculada en la facultad de farmacología y se iba a graduar en septiembre. Además, trabajaba como asistente legal en un bufete de abogados. "Era una madre soltera, sin la ayuda del padre. Era muy trabajadora y una inspiración para todos", sostuvo. "Cuando se graduó de la escuela secundaria, se graduó como mejor estudiante con su título asociado en artes de dos años", contó. Por otra parte, Rocha dijo que su nieta era "un rayo de sol", además de "inteligente, dulce e inocente". También afirmó que la niña "adoraba a su mami". Las víctimas fueron descubiertas el sábado durante un control de bienestar, según informó la policía de Nueva York. Las autoridades encontraron tres cuchillos en la escena. El cuerpo de la pequeña estaba debajo de la sábana en la cama. Con el objetivo de poder trasladar los cuerpos a Florida, familiares y conocidos de las víctimas están pidiendo ayuda en la plataforma GoFundme. "Necesitamos ayuda para poder encargarnos de todo lo necesario para traerlos de regreso a Florida para que descansen en paz. Yo, como tía de Gabrielle y Rozara, usaré los fondos con su madre Yanik para pagar los gastos del funeral, el entierro, el costo del viaje hacia y desde Nueva York, así como el costo de traer todas sus pertenencias", dijo la tía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo con declaraciones de fuentes de la policía de Nueva York a People, Duberry tenía un extenso historial criminal y estaba en libertad condicional tras ser arrestado por posesión de armas, robo y agresión.

