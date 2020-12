Close

Doble tragedia en Florida: madre recibe un disparo en el funeral de su hijo Quasheda Pierce, de 39 años, recibió un disparo en la pierna mientras lloraba la muerte de su hijo en su funeral en Florida. El joven de 18 años fue asesinado por un oficial de la policía. Los detalles. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre que lloraba la muerte de su hijo en su funeral en Florida recibió un disparo en la pierna. Quasheda Pierce, de 39 años, fue herida de bala el sábado durante el servicio fúnebre de su hijo Sincere Pierce, de 18 años. El joven fue asesinado en noviembre por el asistente del alguacil del condado de Brevard, reportó NBC News. En medio del funeral se armó un caos al escucharse el disparo y ver que la madre había sido herida. Aún se está investigando el incidente. Tod Goodyear de la oficina del alguacil del condado de Brevard dice que uno de los adolescentes presentes en el funeral estaba armado, pero Pierce asegura que los que asistieron al funeral de su hijo no portaban armas de fuego. El incidente ocurrió en el cementerio Riverview Memorial Gardens en Cocoa, Florida. Varias personas salieron corriendo. Goodyear alega que un adolescente de 16 años que estaba en el funeral disparó su arma sin querer, hiriendo a la madre de su amigo fallecido y también resultando herido por la misma bala. Image zoom Credit: Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA Today Network/Sipa USA/Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo realmente no sé qué pasó", confesó Pierce a ABC News. "Escuché un disparo y sentí una quemazón en la pierna. Lo último que recuerdo es que le dije a mi mamá: 'Me han disparado' ". La madre asegura que ninguno de los jóvenes presentes estaban armados. "Estos son estudiantes de escuela", aseguró. El incidente sigue bajo investigación. Su hijo Sincere y otro adolescente, Angelo Crooms, de 16 años, murieron tras recibir disparos del asistente del alguacil del condado de Brevard el 13 de noviembre. El alguacil Wayne Ivey expresó en un comunicado que los oficiales Jafet Santiago-Miranda y Carson Hendren estaban investigando "lo que ellos sospechaban era un carro robado" en Cocoa. Image zoom Credit: Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA Today Network/Sipa USA/Grosby Group Los oficiales han sido suspendidos temporalmente mientras se investigan las muertes de los adolescentes. Según el mensaje del alguacil, Crooms comenzó a manejar directamente hacia los oficiales cuando Santiago–Miranda le disparó varias veces al vehículo. El Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE ) está investigando el caso. El abogado que está representando a las familias de Sincere y Croom expresó en Twitter el 18 de noviembre que los dos adolescentes "estaban aterrorizados, tratando de manejar para evadir a policías que se les acercaron apuntándoles con pistolas". Image zoom Credit: Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA Today Network/Sipa USA/Grosby Group El abogado aseguró que el oficial tenía la "intención de matarlos". Cuentas de GoFundMe para recaudar fondos para las familias de Sincere y Crooms han sido creadas. "Él era un hijo, un sobrino, un hermano, un primo, un confidente y amigo de muchos", dice un mensaje en la cuenta de GoFundMe de Sincere. "Le apasionaba la música".

