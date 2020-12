Close

Madre hispana apuñaló a sus dos hijos pequeños y luego intentó quitarse la vida: los detalles La policía investiga un brutal caso de homicidio en Georgia. Berenice Jaramillo-Hernández apuñaló a sus hijos, de 5 y 6 años, y luego intentó suicidarse. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades investigan el caso de una madre hispana acusada de matar a sus dos hijos pequeños en Georgia. Según la oficina del alguacil del condado de Hall, la mujer apuñaló a los dos niños, una niña de 6 años y un niño de 5 años, y luego intentó suicidarse. Sobre las 2 p.m. del viernes, los policías llegaron a la casa tras recibir una llamada sobre "una mujer que se había cortado". Según escribieron las autoridades en Facebook, descubrieron los cadáveres de dos niños dentro de la vivienda. También encontraron a la madre, Berenice Jaramillo-Hernández, de 26 años, quien tenía heridas graves tras tratar de matarse con un cuchillo. La mujer fue llevada a un hospital, donde está siendo tratada, reportaron los oficiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Facebook/Hall County Sheriff's Office Jaramillo-Hernández será arrestada tras ser dada de alta del hospital. La mujer enfrenta cargos de asesinato y tendrá que enfrentar la justicia después de terminar su tratamiento médico. Los pequeños fueron identificados por familiares como Mateo Miranda Jaramillo y su hermana mayor Katherine Miranda Jaramillo. Aún no se ha revelado cuál podría haber sido un posible motivo. El caso ha conmovido a la comunidad y sigue bajo investigación. No se sabe aún si la acusada tiene un abogado que la represente.

