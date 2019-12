Encuentran los restos de una joven madre dentro del maletero de un carro. Su bebé fue encontrada con vida Heidi Broussard, de 33 años, fue encontrada muerta en el maletero de un carro en Texas. Su hija, de tres semanas de nacida, fue encontrada con vida. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Heidi Broussard, de 33 años, estuvo desaparecida en Texas durante una semana al igual que su bebé recién nacida. Desafortunadamente la policía sospecha que la joven madre fue encontrada muerta el jueves, según reportes, pero milagrosamente su hija fue encontrada con vida. La policía encontró los restos de una mujer que al parecer es Heidi dentro del maletero de un auto en Jersey Village, y también encontró a salvo a una bebé de tres semanas que piensan que se trata de su hija Margot Carey, contó la madre de la víctima, Tammy Broussard, a NBC News. El carro donde encontraron del cadáver pertenece a un amigo cercano de Heidi, la policía reveló al canal KEYE y arrestaron a una persona en conexión con el crimen. La bebé está bajo el cuidado del Departamento de Protección de Menores y el medico forense está analizando los restos humanos encontrados. El Departamento de Policía de Austin expresó en un comunicado que están haciendo pruebas genéticas para determinar si la bebé es en realidad Margot Carey. También se realizará una autopsia para confirmar la identidad de la mujer fallecida. Image zoom Heidi y su bebé fueron vistas juntas por última vez cuando la mujer dejó a su hijo mayor, de 6 años, en la escuela el jueves. El prometido de Heidi, Shane Carey, la reportó como desaparecida. Shane contó a KTBC que no saber dónde estaban su prometida y su bebé “era el peor sentimiento del mundo” y dijo que las circunstancias de la desaparición de ambas eran algo “raro”. “No saber qué hacer es la parte más difícil”, confesó él. “No sé donde está ella, no sé si está sufriendo. Quisiera poder hacer más”. Según Shane, habló con su prometida esa mañana a las 8 a.m. y cuando llegó a su casa a las 2 p.m. después de trabajar, encontró el carro de Heidi en el estacionamiento de la casa y su billetera dentro. Al entrar en la casa, encontró el asiento del carro de su bebé y las llaves de Heidi, y no pensó que había nada sospechoso al principio, imaginando que ella estaba en casa de una amiga que vivía cerca. Sin embargo comenzó a preocuparse cuando después de varias horas Heidi no le contestaba el celular. Él llamó a todas sus amigas, que tampoco sabían nada de ella y entonces decidió llamar al 911 para pedir ayuda con su búsqueda. La policía de Austin pide a quien tenga información sobre este caso que llame al 512-974-5100. Advertisement

Close Share options

Close View image Encuentran los restos de una joven madre dentro del maletero de un carro. Su bebé fue encontrada con vida

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.