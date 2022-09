Madre entregó a su hijo a la policía al ver su foto en televisión como sospechoso de asesinato La madre de Charles Michael Haywood, de 22 años, lo entregó a la policía al ver su foto en la televisión como sospechoso del asesinato de una mujer. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En agosto, la madre de Charles Michael Haywood lo llevó al hospital cuando llegó a la casa con una cortada en la mano. Al otro día, la mujer entregó a su hijo de 22 años a la policía al ver su foto en la televisión y enterarse de que era sospechoso de asesinar a una mujer. Su hijo estaba siendo buscado por las autoridades en conexión con el asesinato de Margaret Bracey, de 42 años, en una tienda de hemp en Surf City, Carolina del Norte, reporta PEOPLE. La tarde del 24 de agosto, Haywood entró a la tienda Exotic Hemp Company con una bandana alrededor del cuello y una mochila y fue captado por las cámaras de seguridad examinando un panfleto. Haywood supuestamente estaba armado con un "instrumento letal", según un reporte policial. Aún no se ha revelado cómo murió Bracey o qué arma se usó. Haywood enfrenta cargos de asesinato en primer grado y de robo armado, reveló el Departamento de policía de Surf City. De ser encontrado culpable, podría enfrentarse a la pena de muerte, reporta WECT. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Michael Haywood Michael Haywood | Credit: SURF CITY POLICE DEPARTMENT Según documentos oficiales, después del presunto ataque, Haywood supuestamente se quitó los pantalones y la bandana y los dejó en la tienda. Supuestamente puso dinero en efectivo y mercancía en su mochila y se fugó. La madre de Haywood le dijo a la policía que él había llegado a casa esa noche con la mano cortada y que ella lo llevó al hospital. Al siguiente día, vio en las noticias que su hijo estaba conectado con la muerte de una mujer, que había sido apuñalada. Haywood está en la cárcel del condado de Pender, sin derecho a fianza, y tendrá que presentarse en la corte el 14 de septiembre. No se sabe si ya tiene un abogado que lo represente.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Madre entregó a su hijo a la policía al ver su foto en televisión como sospechoso de asesinato

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.