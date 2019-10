Madre entrega a su hijo a la policía tras leer su diario, donde detallaba un tiroteo que planeaba en su escuela Una madre entregó a su hijo de 17 años a la policía tras leer en el diario del estudiante un plan detallado para abrir fuego en su escuela secundaria y causar una masacre. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las autoridades aseguran que una madre evitó una posible masacre en la escuela secundaria College Place en Washington. La mujer, que pidió ser identificada solo por su primer nombre, Nicole, avisó a la policía tras leer el diario de su hijo de 17 años, donde el estudiante detallaba un plan para llevar a cabo un tiroteo en su escuela. La madre, quien lo entregó a la justicia, habló con CBS sobre su difícil decisión. “Conozco a mucha gente que va a la escuela secundaria College Place. Sus vidas hubiesen cambiado para siempre”, dijo Nicole. “Es devastador. Yo sé que hice todo lo que pude y que tomé la decisión correcta”. Su hijo amenazaba con atacar la escuela el 20 de abril del 2020, el aniversario de la masacre de Columbine, que ocurrió en 1999 en una escuela secundaria en Colorado, donde murieron 13 personas y otras 24 resultaron heridas. Image zoom Getty Images El hijo de Nicole incluyó en su diario detalles escalofriantes de su plan, como detonar bombas caseras y usar múltiples armas de fuego para acribillar a cualquiera que estuviera a la vista y “ejecutar a los sobrevivientes”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La madre lamentó que sentía que “había hecho algo mal” y se sentía culpable de entregar a su hijo, pero quería evitar una tragedia. “Ella es muy valiente”, dijo Troy Tomaras, el jefe de la policía de College Place. “Es algo muy emotivo para ella. Ella ama a su hijo”. El estudiante intentó defenderse diciendo que lo que escribió era un ejercicio de escritura que mostraba su creativa imaginación y que era “solo una historia”. Tomaras indicó: “Él está tramando atacar y matar gente. Eso es algo más que un escrito creativo. Eso se sale de lo normal”. La madre argumentó que su hijo estaba batallando con la depresión. “Me preocupa su salud mental, él necesita ayuda”, aseguró Nicole, admitiendo que se siente más segura ahora que su hijo está en prisión. “La verdad a veces duele”, concluyó la madre.

Advertisement

Close Share options

Close View image Madre entrega a su hijo a la policía tras leer su diario, donde detallaba un tiroteo que planeaba en su escuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.