"Mi cielo está vivo": una madre descubre que han encontrado a su hijo desaparecido hace tres años Connerjack Oswalt, de 19 años y quien padece de autismo, desapareció en California hace tres años y su familia ya lo daba por muerto cuando fue encontrado hace un mes en Utah. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Connerjack Oswalt Connerjack Oswalt | Credit: DOJ A la familia Connerjack Oswalt todavía le resulta increíble que el adolescente de 19 años con autismo que desapareció en California hace tres años y a quien ya daban por muerto, fue encontrado vivo en Utah por agentes de la policía. Según TMZ, agentes del alguacil del condado de Summit, en Park City, encontraron a Oswalt sentado a las afueras de una tienda de licores que a esas horas de la noche estaba cerrada. El adolescente estaba temblando de frío cuando los agentes se acercaron y le ofrecieron ayuda. "Parece que estás temblando", le dijeron. "¿Tienes frío? ¿Quieres venir a sentarte en el auto y calentarte por un minuto?". Oswalt, por su parte, accedió a sentarse en la patrulla y a proporcionar sus huellas dactilares. Connerjack Oswalt Connerjack Oswalt | Credit: DOJ Ya los agentes habían recibido informes de los residentes del lugar sobre un joven que había estado deambulando por la zona con un carrito de compras durante varias semanas. Luego de rastrear la identidad del adolescente en la base de datos del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, los policías hallaron que coincidía con un menor con un diagnóstico de autismo que había desparecido de Clearlake, California, el 28 de septiembre de 2019 cuando tenía 16 años. De acuerdo con el Daily Mail, no está claro qué había estado haciendo el adolescente durante los tres años que estuvo desaparecido. Pero lo más emocionante del caso fue el momento en que el padrastro de Oswalt llegó al cuartel de la policía para hacer una identificación en persona del joven. Mientras la madre de Oswalt estaba al teléfono, el padrastro, Gerald Flin, apenas se puede creer que la foto que le muestran los agentes coincide con la del joven. "¿Es él?", le pregunta la madre desde el otro lado del teléfono, de acuerdo con videos difundidos por la policía. "¡Un poco mayor, pero sí!", responde el padrastro emocionado. Connerjack Oswalt Connerjack Oswalt | Credit: DOJ Ante esta noticia la madre exclamó llorando: "¡Oh, vaya! ¡Mi cielo está vivo!", dijo. "¡Ay dios mío!", se le oye decir. "Honestamente, todavía estoy estupefacto por la situación. Hemos tenido muchas falsas esperanzas en los últimos dos años y medio", declaró a Flin a CBS. "Buscamos por todo California. Estamos agradecidos de que esté a salvo y vivo y tengamos a nuestro hijo de vuelta. Eso es lo más importante para nosotros", dijo su madre, Suzanne. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En estos momentos Oswalt está recibiendo atención y se espera que pronto se reúna con su madre.

