Joven madre fue encontrada muerta en medio de basurero y condenan al padre de su bebé por su asesinato Cedric Earl Watts, Jr., de 36 años irá a la cárcel por el asesinato de su pareja, Tiffany Osborne, de 30 años, quien desapareció poco después de dar a luz al bebé de ambos. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Alabama arrestaron al novio de una mujer de 30 años que fue encontrada muerta en abril. Tiffany Osbourne fue reportada como desaparecida en febrero y su cadáver fue encontrado debajo de un colchón en medio de un basurero. Los canales locales WVTM y WBRC reportaron que Cedric Earl Watts, Jr., de 36 años, enfrenta cargos por el asesinato de Osborne. Su pareja dijo que Osborne había desaparecido tras caminar a una tienda cerca de la casa y jamás regresar. Su novio dijo que ella había salido a comprar cigarros. Watts aseguró a los oficiales que se había quedado dormido con su hijo recién nacido y cuando ambos despertaron, vieron que la joven madre no había regresado a casa. Los oficiales notaron que la mujer había dejado su teléfono celular en la casa. Image zoom Credit: MIDFIELD POLICE DEPARTMENT SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La mujer tenía tres hijos y había dado a luz a su último bebé tres meses antes de desaparecer. Watts, quien es el padre de su hijo más pequeño, fue arrestado por el brutal crimen. El cadáver de la joven madre fue encontrado en un basurero ilegal en una carretera cerca de Bessemer. Su cuerpo fue envuelto en tela y fue escondido debajo de un colchón viejo que había sido desechado. Los investigadores sospechan que la pareja había estado discutiendo y la pelea se volvió violenta. El hombre enfrenta cargos por dispararle a su pareja, quitándole la vida y luego desechando su cuerpo. El carro donde Watts supuestamente transportó su cadáver fue encontrado en Georgia. Que en paz descanse.

