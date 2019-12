Una madre en California tras las rejas acusada de poner en peligro la vida de su hijo al prender fuego a su casa Maricela Magaña Ruiz fue arrestada por aparentemente tratar de matar a su hijo de 3 años atándolo en su habitación para luego prender fuego a la casa. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La policía investiga la causa de un incendio que obligó a los bomberos a rescatar a una mujer de 47 años y su hijo de 3 de su casa en el condado californiano de Ventura. De acuerdo a medios locales, Maricela Magaña Ruiz fue arrestada por la policía horas después del rescate y luego de que los bomberos la encontraran atada de piernas en una habitación de su hogar. Al pequeño también lo había dejado atado y con una bolsa en la cabeza en otra habitación. Las autoridades la acusaron de poner en peligro la vida del menor. La policía respondió el pasado domingo a una llamada de ayuda en la que se decía que una mujer estaba atada a una cama y un pequeño se encontraba en otra parte de la casa, de acuerdo a las autoridades. Tras el rescate y llevar a cabo una investigación, se determinó que la madre había atado las manos del pequeño y había cubierto su cabeza con una bolsa de plástico, abandonándolo en una habitación en el segundo piso, según People. “Fue instruido a quedarse quieto y después de que no pasó nada salió del cuarto donde estaba y encontró la casa llena de humo”, comentó el sargento Allen Macías a People. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ruiz fue encontrada por los bomberos en el tercer piso y tras ser cuestionada por los investigadores fue arrestada la madrugada del lunes. Podría recuperar la libertad mediante el pago de una fianza de $500,000. “Lo que sabemos es que hay una horrible batalla por la custodia [del niño] entre la sospechosa y el padre del pequeño”, explicó Macías. Advertisement

Una madre en California tras las rejas acusada de poner en peligro la vida de su hijo al prender fuego a su casa

