Madre irá a la cárcel por abuso sexual incestuoso: grabó videos pornográficos con su hija de 5 años Una madre en Virginia pasará el resto de sus días en prisión por abusar sexualmente de su hija de 5 años y grabar videos pornográficos con la menor. Los detalles del caso. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Una madre en Virginia irá a la cárcel por abusar sexualmente de su hija de 5 años. La mujer se grabó abusando de la niña en una bañera. Elizabeth Haway, quien fue arrestada en mayo, pasará el resto de sus días en prisión. El diario The Mirror reporta que acaban de añadir 20 años a su sentencia de 155 años en prisión por el crimen. Las autoridades se enteraron del abuso incestuoso gracias a una llamada anónima de alguien preocupado por el bienestar de la menor. La mujer de 43 años le mandó el video pornográfico de su hija a Randall Peggs, un amigo de Facebook, en febrero del 2019. El fiscal Mike Stuart declaró al diario Bluefield Daily Telegraph que esta experiencia causará "trauma de por vida" a la niña. Image zoom WV Regional Jail & Correctional Facility Authority SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El diario The Sun reporta que la madre confesó que había conspirado con Randall Peggs, acusado de pedofilia, para distribuir pornografía infantil y usó a su propia hija para este macabro propósito. Según documentos de la corte, Haway y Peggs comenzaron a comunicarse a través de Facebook en el 2018 y en sus conversaciones, la madre le confesó que quería abusar sexualmente de su hija. Peggs será sentenciado en enero y enfrenta al menos 30 años en prisión. El hombre motivó a Haway a enviar los videos pornográficos a través de Facebook. El Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados abrió una investigation en abril del 2019 tras recibir una denuncia anónima sobre este caso. Si quiere denunciar abuso infantil llame al Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Explotados a cualquier hora al 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678). Se habla español.

