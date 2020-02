Madre e hija hispanas denuncian que fueron golpeadas en Boston por hablar en español ¿Otro ataque racista en contra de hispanos en Estados Unidos? "Fuimos atacadas, golpeadas, mordidas", aseguran mujeres hispanas en Boston únicamente por hablar español. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre hispana y su hija denunciaron haber sido atacadas en un vecindario hispano en Boston por el simple hecho de hablar en español. Un video que ya se ha vuelto viral —generando indignación— muestra el incidente ocurrido el 15 de febrero. “Fueron brutalmente agredidas”, aseguran abogados sobre la mujer de 46 años y su hija, de 15. Dos mujeres blancas las agredieron cerca de una estación de metro. “Fuimos atacadas, golpeadas, mordidas”, dijo la madre a Telemundo, sin revelar su nombre para proteger a su hija. La adolescente aún tiene puesto un collarín debido a sus heridas, y según la madre, ambas se sienten aterrorizadas después del ataque, han tenido problemas para dormir y temen volver a hablar español en la calle. La madre aseguró que las mujeres de la raza blanca —que eran desconocidas— las atacaron sorpresivamente, diciéndoles: ‘Esto es América‘, ‘hablen inglés’ y ‘vuelvan a su país’. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Nos negamos a vivir con miedo”, dijo la madre. “Nos negamos a permanecer en silencio, ya que fuimos atacadas con base en nuestra raza, nuestro idioma y nuestra identidad”. La policía de Boston asegura que el incidente está siendo investigado. Según el reporte policial, las mujeres acusadas del ataque aseguraron a las autoridades que habían golpeado a la madre e hija hispanas porque pensaron que se habían burlado de ellas. Según grupos de derechos civiles en Boston, este vecindario se ha visto plagado por la violencia de las pandillas MS-13 en años recientes, y se ha notado un aumento en “los actos de racismo y xenofobia”. Advertisement

