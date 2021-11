Madre y su hija de 2 años sobreviven a caída de más de 30 metros en un sendero Una madre y su pequeña hija de 2 años sobrevivieron luego de caer desde una altura de más de 30 metros en el sendero Multnomah Falls en Oregón. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Multnomah Falls Trail Multnomah Falls Trail | Credit: GENNA MARTIN/San Francisco Chronicle via Getty Images Una madre y su pequeña hija de 2 años sobrevivieron luego de caer desde una altura de más de 30 metros en el sendero Multnomah Falls en Oregón. El suceso tuvo lugar sobre las 12:19 p.m., cuando la niña comenzó a deslizarse por uno de los senderos principales del lugar, según un reporte del canal local KGW-TV. Luego la madre trató de ayudarla, pero ambas cayeron a un arroyo que estaba debajo. "Escuchamos algunos gritos de una mujer a todo pulmón, '¡Ayúdame, ayúdame!' ", dijo un excursionista a KGW-TV. Los agentes de la oficina del sheriff del condado de Multnomah respondieron a una llamada desde Multnomah Falls para ayudar a la madre y la niña, aunque primero varias personas presentes acudieron a socorrerlas. El portavoz de MSCO, Chris Liedl, dijo a NBC News que cuando llegaron los rescatistas, ambas estaban "alertas y conscientes". Multnomah Falls Trail Multnomah Falls Trail | Credit: GENNA MARTIN/San Francisco Chronicle via Getty Images Varios presentes les alcanzaron mantas y abrigos para cubrirlas. La madre y la hija fueron hospitalizadas, y ninguna de las dos sufrió lesiones potencialmente mortales durante la caída. Liedl dijo al citado medio que "inicialmente se informó al 911 que la altura de la caída fue de aproximadamente 50 pies. Después de confirmar dónde cayeron los dos excursionistas, los socorristas creen que la caída estuvo más cerca de 100-150 pies", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La oficina del alguacil ha emitido un comunicado agradeciendo a los transeúntes por su ayuda. "MCSO quisiera agradecer a los transeúntes por su ayuda mientras el personal de emergencia estaba en camino", dijeron. Los guardabosques del lugar también advirtieron de los peligros en el Multnomah Falls en esta época del año. "En este momento estamos hablando de un terreno realmente resbaladizo, terreno desigual, potencial para deslizamientos de tierra", dijo uno a KGW-TV.

