Joven madre que esperaba su tercer bebé fue encontrada muerta tras desaparecer el Día de Acción de Gracias Joven madre que estaba embarazada de su tercer bebé fue encontrada muerta en un parque en Missouri. Los detalles de la tragedia. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La mañana del Día de Acción de Gracias, Amethyst Killian, de 22 años, salió de su hogar en Missouri para caminar hasta una gasolinera cercana y nunca más fue vista con vida. Las autoridades están buscando al asesino de la joven madre, quien estaba embarazada de su tercer bebé y fue encontrada muerta en un parque, reportó New York Daily News. “Amethyst Killian fue reportada como desaparecida el 26 de noviembre del 2020 aproximadamente a las 8 p. m. por sus familiares después de no regresar a casa en todo el día", expresó en un comunicado el departamento de policía de St. Peters. “Los oficiales fueron llamados a la escena esta tarde después de que se encontraran pertenencias personales de la víctima en el área, lo cual los llevó al descubrimiento de su cuerpo cerca del lugar". Killian tenía dos hijos —una niña de 6 años y un varón de 11 meses— y tenía cinco meses de embarazo, reportó su familia. Sus seres queridos le contaron a la policía que la joven había salido de su casa sobre la 1 de la mañana del jueves para comprar algo en una gasolinera cercana y que se preocuparon al ver que no volvía. Image zoom Amethyst Killian | Credit: Facebook SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Parecía ser una gran mamá,” lamentó entristecida su vecina Susan Brown al canal KSDK-TV. “Ellos parecían ser una familia muy unida y maravillosa". Image zoom Amethyst Killian | Credit: Facebook El viernes en la tarde la policía encontró el cadáver de la joven madre en una zona boscosa cerca de la casa que compartía con sus hijos, su madre, su padrastro y su novio. La policía investiga su muerte como un "aparente homicidio". Su madre Stacy dijo a KTVI-TV que la muerte de su hija había sido "brutal". Una cuenta de GoFundMe fue creada para recaudar fondos para cubrir sus gastos funerarios y ayudar a su familia durante este doloroso momento. Que en paz descanse.

