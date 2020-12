Close

Muere una madre hispana de Texas tras altercado con la policía; tenía dos hijas Evatt Hernandez, de 27 años, fue interceptada en un cruce del condado de Bewster y tras un supuesto altercado con policías falleció a tiros. Aquí el reporte. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Evatt Hernández, una joven madre hispana de 27 años falleció el miércoles pasado en el poblado de Marathon, condado de Bewster, en Texas. Según fuentes policiales la mujer fue presuntamente interceptada por la policía tras lo cual surgió un altercado que habría dado como resultado su muerte. Los hechos ocurrieron hacia las 8:30 p.m. en la intersección de las calles Alpine y Marathon, según indicaron fuentes de los Texas Rangers. Alguien dio aviso a las autoridades pidiendo que se averiguara el estado de Evatt a elementos de la oficina del Alguacil de Brewster, sin que se hayan revelado los detalles de dicha petición. "Mientras hacían una inspección" -dijeron fuentes oficiales- se percataron de que Hernández -quien al parecer estaba aparcada en su auto y ubicada en el asiento del conductor- estaba supuestamente intoxicada, según informa KOSA-7, en Texas. Cuando los agentes procedieron a arrestar a la mujer, hubo un tiroteo. Hernández falleció y un policía resultó herido de una mano. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El agente herido fue trasladado al Midland Memorial Hospital para ser atendido. Por su parte, Susana Gonzáles, de la estación de policía Número 3 en Brewster afirmó que se ha solicitado el reporte de la autopsia de la víctima y que los resultados siguen pendientes, así como el análisis toxicológico, según informes de The Big Bend Sentinel. "Mi amiga se fue al cielo", escribió por redes Mary Alice Estrada, amiga de la víctima al enviar “condolencias” para su familia e hijas, según afirma dicha fuente. De acuerdo a Estrada su fallecida amiga tuvo una vida "muy dura" especialmente tras el fallecimiento de su madre, hace algunos años. También admitió los años de locura que ambas vivieron en su juventud, pero aseguró que Evatt había intentado sentar cabeza en los últimos años para darle un futuro mejor a sus hijas, que al parecer tienen 6 y 10 años. Que en paz descanse.

