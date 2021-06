Madre de Texas hiere de bala a su hijo cuando intentaba matar a un perro El niño de 5 años fue trasladado a un hospital de Houston con un impacto de bala en el abdomen. Por Isis Sauceda Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las autoridades de Houston confirmaron el arresto de Angelia Mia Vargas, de 24 años, bajo cargos de conducta mortal y disparar un arma de fuego. De acuerdo al reporte oficial, la policía de Houston recibió una llamada de emergencia sobre una balacera y al llegar al lugar de los hechos encontraron a un pequeño de 5 años con heridas de bala, reportó People. "Los investigadores descubrieron que la madre del pequeño, la sospechosa Vargas, disparó una pistola tres veces contra un perro que corría libremente al cruzar la calle", declararon las autoridades. La sospechosa no tuvo puntería e hirió a su hijo, quien tuvo que ser trasladado al hospital en condición estable, según la policía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Angelia Mia Vargas Credit: Houston Police Department De acuerdo a los vecinos de la localidad, Vargas paseaba en bicicleta junto a su hijo y otro miembro de la familia cuando el perro salió corriendo aparentemente hacia ellos. La mascota, un bóxer de 6 meses de nombre Bruno, habría escapado de su casa ignorando las órdenes de su dueño. "Salí de mi casa porque Bruno estaba ladrando y ladrando. Pensé que mi hermano había llegado, así que abrí la puerta solo un poco y ahí [Bruno] salió corriendo", explicó el dueño del perro a la filial local de la cadena ABC. En el vídeo captado por las cámaras de vigilancia del dueño del canino que se ha vuelto viral, se puede observar que fueron solo segundos los que transcurrieron entre la salida de Bruno y el inicio de la balacera. El canino solo sufrió raspones en una de sus patas, pero se encuentra en buenas condiciones. Su dueño fue multado con un delito menor por tener a un perro suelto en público. El hombre lamentó públicamente lo sucedido y confesó que ha tenido pesadillas desde el día del incidente. "[Vargas] pudo haber manejado [la situación] diferente. Sabes, ella estaba ahí, su esposo estaba ahí, yo estaba ahí, nada hubiese pasado. Nada tan malo como esto", dijo.

