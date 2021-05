Hispana asesinada en San Antonio frente a sus tres hijas cuando las llevaba a la escuela Las autoridades de la ciudad texana detuvieron a una persona de interés ligada a la muerte, pero piden la ayuda del público para dar con el responsable. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con las clases presenciales en marcha tras el confinamiento, el pasado lunes debía ser uno más de escuela para Samantha López, quien se había preparado para llevar a sus hijas de 6 y 10 años al colegio en San Antonio, Texas. Pero el rumbo de la vida de las dos pequeñas, y de su hermana menor de 2 años, cambiaría para siempre luego de que su madre fuera trágicamente asesinada frente a sus ojos. López, de 28 años, vería por última vez los rostros hijas antes de ser baleada afuera de su casa, con sus hijas en el interior de su auto, testigos impotentes del crimen. Las autoridades de la ciudad han detenido a una persona de interés aparentemente ligada a la muerte. "He perdido a una hija y eso es difícil", declaró la madre de la víctima Rosemary Gonzáles a la cadena local KENS. "Un viejo demonio llegó, hizo lo que hizo y destruyó una familia". Los agentes aún no han dado a conocer el nombre del sospechoso, pero señalan al exesposo de la víctima como el responsable del asesinato, según el canal local KSAT 12. "Un cobarde no tira por detrás, ni cuando ha caído [Samantha], ni le vuelve a disparar. Eso es terrible, es una muerte terrible para ella", expresó Gonzáles, según People. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las hijas de la víctima resultaron ilesas y actualmente se encuentran bajo la custodia temporal de su abuela. Samantha Lopez Credit: Facebook De acuerdo al historial policial del detenido, había sido arrestado en múltiples ocasiones por violar una orden de protección que López había interpuesto en su contra. "Ella tenía una orden de protección y no sirvió [de nada]", lamentó la madre de la joven. Un testigo declaró haber visto al exesposo de López en el área momentos antes del asesinato. No obstante, el hombre aún no ha sido acusado o arrestado formalmente, según el Daily Mail. El asesinato ocurrió el pasado lunes alrededor de las 7 a.m., mientras la joven madre se preparaba para llevar a sus hijas a la escuela. El servicio de emergencia llegó al lugar de los hechos y encontró a la víctima sin vida. El sospechoso se encontraba en libertad bajo fianza tras violar la orden de protección en su contra interpuesta en el 2018. "Se encuentra en libertad bajo fianza por violar esa orden y miren lo que pasó, aquí estamos esta mañana [con una muerte]", declaró el jefe de la policía local, Bill McManus, a KSAT. "No puedo expresar la furia de que algo así pueda pasar después de nuestra intervención con este individuo tantas veces. Digo, está claro lo que pasa y nuevamente estamos aquí…..Si no podemos [proteger a las víctimas] entonces hemos fallado como sistema de justicia criminal". Este martes, la familia de López llevó a cabo una vigilia en su nombre, mientras la policía pide la ayuda del público para identificar al asesino. Aquellas personas con información, favor de llamar a la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de San Antonio al (210) 207-7635.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Hispana asesinada en San Antonio frente a sus tres hijas cuando las llevaba a la escuela

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.