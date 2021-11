"Mátenme a mí": las primeras declaraciones de la madre de Octavio Ocaña Ana Lucía Ocaña, la madre del actor mexicano Octavio Ocaña, habló por primera vez a la prensa desde la muerte del joven de 22 años para mostrar el gran dolor que siente ante la sucedido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent Ana Lucía Ocaña, la madre del actor mexicano Octavio Ocaña, habló por primera vez a la prensa desde la muerte del joven de 22 años para mostrar el gran dolor que siente ante la sucedido. "Yo empecé a temblar, y diría 'dales todo, mátenme a mí, pero a mi hijo no'. Hubiera querido decirles 'mátenme a mí, por favor, mátenme a mí'", dijo la madre en entrevista con Primer impacto (Univision). "Gracias por tanto amor. Está en un lugar de luz, de perdón y de consuelo. Estamos tranquilos por eso. Gracias", expresó. Hasta el momento la madre de Ocaña no había dado declaraciones, solo se le escuchó decir unas palabras a su hijo durante el entierro que tuvo lugar en el Recinto Memorial de Villahermosa. "Esto es un hasta luego, mi amor. Allá vamos contigo mi rey, esperános. Esperános, papito chulo. Gracias por tanto amor. Gracias. Como los grandes rey con corona", dijo la madre, de acuerdo con una información de TV Azteca. El padre del joven actor también se ha mostrado desconsolado por la pérdida. "Hablaba todos los días con él, me quitaron parte de mi vida. Las personas que venían con él eran amigos míos, lo cuidaban, fueron a hacer otras cosas y ya sabes cómo está la delincuencia", dijo. "Era una gran persona, un actor que realmente se ganó al público desde niño. Ya saben como son la redes sociales, no me voy a enganchar, lo conocieron y saben que nada de eso es cierto", agregó. Nerea Godínez, la novia de la víctima, también se mostró desolada por la muerte del actor y muy crítica con los policía a los que algunos culpan de lo sucedido. "¡No les bastó matarlo, puercos! Le robaron todo lo que pudieron, ¡esa cadena era nuestra! Ojalá se pudran en la cárcel". Octavio Ocaña Octavio Ocaña | Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A una semana de la muerte de Ocaña, se desconoce cómo realmente sucedieron los hechos. El actor habría muerto de un disparo en la cabeza mientras huía en un auto de la policía, pero aún los investigadores se encuentran reconstruyendo los hechos. Aunque las autoridades indicaron que la bala que mató al artista fue disparada por él mismo y de forma accidental, la familia sospecha de esa teoría. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno federal será quien tome bajo su mando la investigación correspondiente. "Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer; le di instrucciones al secretario de gobernación [Adán Augusto López] para que se comunique con la familia, el papá del joven y se revise todo el caso, que ayudemos aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México", indicó el mandatario.

