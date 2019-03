Madre hispana de 33 años muere al ser brutalmente atacada por sus dos perros pitbull Johanna Villafane, de 33 años, falleció tras ser atacada a muerte por sus dos perros pitbulls a los que estaba alimentando. Mayra Mangal Una madre hispana de 33 años falleció este sábado en Irving, Texas, tras ser salvajemente atacada por sus dos perros pitbull a los que había llevado a dar un paseo. Fuentes de la policía de Irving informaron que la tarde de este sábado Johanna Villafane, originaria de Argentina y madre de dos niños -según reporta el diario local AlDíaDallas.com– acudió al refugio para animales Parkland, donde los perros habían sido llevados días antes. Los animales fueron puestos en cuarentena debido a que se habían escapado de su vivienda y habían mordido a una persona. Al momento del ataque la mujer había sacado a los dos animales a dar un paseo y a darles de comer. Cuando dieron una vuelta detrás del edificio las bestias atacaron sin que hasta el momento se sepa el motivo. Al ver que la mujer no regresaba, los empleados del albuergue salieron a buscarla para descubrir su cuerpo tirado en el piso. De inmediato llamaron a la policía y paramédicos para tratar de rescatarla, ya que los dos canes estaban resguardando a la dueña y no permitían que nadie se le acercara. Cuando la policía llegó al lugar tuvieron que disparar en contra de los pitbulls debido a su agresividad. Mientras tanto, Villafane fue llevada al hospital de Parkland, donde falleció. Gofundme SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Amigos/as,pedimos de su apoyo y colaboración para la familia de Johana Villafane, para cubrir los gastos del funeral, crematorio y sustento para sus niños en estas próximas semanas”, se dijo en la página de Gofundme establecida para ayudar la familia de la víctima.. “Necesitamos de tu colaboración, todo ayuda!! y la recuerden como era, una persona alegre, divertida, bondadosa, cariñosa, una madraza enamorada de sus hijos”. James McClellan, uno de los policías de Irving involucrados en el caso declaró a KLIF-570 News que los cuerpos de los perros fueron llevadoa a un centro en Austin donde se les harán las pruebas de rigor para determinar si padecían rabia. Uno de ellos, la hembra, estaba embarazada. Por su parte, detectives están tratando de establecer el motivo que causó el salvaje ataque, pues según se dice Villafane visitaba a los perros diariamente desde que habían sido llevado de su casa, y les daba de comer y los sacaba a pasear. Tal Vez Te Guste Más Contenido Hazte con tu dosis diaria de People en Español Suscríbete a nuestro boletín diario con las últimas noticias de las celebridades. Inscríbete aquí EDIT POST

