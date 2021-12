Madre de camionero cubano que fue sentenciado a más de 100 años en prisión pide clemencia “Mi hijo no es un asesino”, dijo la madre de Rogel Aguilera-Meredos, un camionero cubano condenado a más de 100 años de cárcel por la muerte de cuatro personas en un accidente vehicular. Oslaida Mederos pide compasión para su hijo. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir "Mi hijo no es un asesino", dijo a Univision la madre de Rogel Lázaro Aguilera Mederos, el chofer cubano del camión que causó un accidente en el que murieron cuatro personas en Denver. "Quiero un poquito de compasión por que esto no fue intencional, y quiero que se haga justicia a nivel mundial, pido un poco la consideración del juez, la consideración de muchos corazones", rogó Oslaida Mederos. La madre cubana pide que se reduzca la sentencia de su hijo, condenado a 110 años de cárcel por el trágico incidente ocurrido en el 2019. "Mi hijo no es un asesino, mi hijo no es un terrorista. Para la cantidad de años que ese fiscal a sangre fría se levanta y declara así, me lo tiene como un terrorista, como un asesino", expresó ella. Oslaida reveló que su hijo le asegura que su intención no fue dañar a nadie. "Él me pide mucho que esté tranquila, que tenga fuerza, que él está consciente de que esto fue un accidente y que le llena de paz y de fe que eso no lo quiso hacer, que se le fueron los frenos y fue algo inevitable", dijo. Rogel Lázaro Aguilera Mederos Interstate 70 Fatal Pileup, Lakewood, USA - 26 Apr 2019 Credit: Uncredited/AP/Shutterstock Más de dos millones de personas han expresado su descontento con la sentencia que recibió el conductor cubano. La comunidad camionera, junto a miles de simpatizantes, firmaron una petición digital, implorando al gobernador de Colorado, Jared Polis, que otorgue clemencia al joven de 26 años. El chofer dice que perdió el control de su camión en la Interestatal 70, impactando a una docena de vehículos y cobrando la vida de Doyle Harrison, de 60 años, William Bailey, de 67, Stanley Politano, de 69 y Miguel Llamas Arellano, de 24. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ante la masiva protesta, el gobernador aseguró que revisará la petición. "Estamos al tanto de este asunto, el gobernador y su equipo revisarán la aplicación de clemencia individualmente", expresó en un comunicado.

