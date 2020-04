Una madre recién parida que desapareció en Alabama fue encontrada muerta. Los detalles By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una madre recién parida que desapareció en Alabama fue encontrada muerta. Tiffany Smitherman Osborne, de 30 años, desapareció poco después de dar a luz a su bebé. La mujer fue vista por última vez en su casa en Midfield el 17 de febrero. El sargento de la policía de Bessemer Christian Clemens confirmó a PEOPLE que el cadáver de la joven madre fue encontrado en Bessemer al final de una carretera que se usa frecuentemente para botar basura ilegalmente. Su cuerpo estaba envuelto en tela y escondido debajo de un colchón viejo. Su muerte está siendo investigada como un homicidio, aseguró Clemens. Osborne fue reportada como desaparecida por su novio dos días después de que, según él, ella saliera a una tienda y nunca regresara a casa. El sargento no confirmó si el novio de la víctima está siendo investigado como sospechoso del crimen, pero declaró: "él es alguien que tenemos que investigar de cerca. Él era la persona que tenía más contacto con ella, y quien tuvo el último contacto con ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom MIDFIELD POLICE DEPARTMENT La madre de Osborne dijo al programa Dateline de NBC que su hija y su novio tienen un bebé de tres meses que estaba en casa con su padre cuando ella desapareció y aseguró que su hija jamás abandonaría a sus hijos voluntariamente. La madre de Osborne está ahora a cargo de su bebé de tres meses y de sus dos hijos mayores, de 7 y 12 años. La abuela admitió que el descubrimiento del cadáver de su hija fue algo "devastador" para la familia. Si alguien tiene información sobre este caso, por favor llame al departamento de policía de Bessemer al 205-428-3541 o al departamento de policía de Midfield al 205-923-7575. Advertisement

Close Share options

Close View image Una madre recién parida que desapareció en Alabama fue encontrada muerta. Los detalles

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.