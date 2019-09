Madre fue arrestada 25 años después de que la policía encontrara muerta a su bebé en un basurero La madre de una bebé que fue encontrada muerta dentro de un basurero fue arrestada 25 años después del crimen. Los detalles del caso. By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Una bebé recién nacida fue encontrada muerta el 24 de enero de 1994 dentro de un basurero en un negocio de lavado de auto en Jeanerette, Luisiana. También encontraron cerca del cuerpecito sin vida de la niña una faja y unos periódicos ensangrentados. El médico forense determinó que la bebé había nacido con vida pero había muerto de hipotermia tras ser abandonada durante una noche fría. Más de 200 personas de su pequeño pueblo asistieron al funeral de la niña desconocida, quien fue enterrada al lado de una muñeca de trapo Raggedy Ann. Image zoom Iberia Parish Sheriff's Office El misterio sobre la muerte de la niña perduró por más de dos décadas, pero esta semana Sonia Charles, de 50 años, fue arrestada. La policía alega que Charles es la madre de la bebé y enfrenta cargos de asesinato. La mujer está en la cárcel esperando su juicio. El alguacil Wendell Raborn dijo a PEOPLE que el caso se resolvió gracias a que el ADN de la bebé es compatible con el de la madre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Raborn dice que espera que un día la niña —que hasta ahora estuvo sin identificar— pueda tener su nombre grabado en su tumba. “Hasta que ella nos diga exactamente cuál fue el motivo, sólo podemos adivinar”, añadió el alguacil sobre el crimen. “Sólo ella sabe la verdadera razón por la que lo hizo”. El caso sigue bajo investigación. Advertisement EDIT POST

Madre fue arrestada 25 años después de que la policía encontrara muerta a su bebé en un basurero

