Una madre da a luz en el jardín de su casa y todo queda grabado Una mujer de California nunca imaginó que su primer hijo fuera a llegar al mundo nada más y nada menos que en el jardín delantero de su casa. ¡El pequeño Thomas tenía muchas ganas de nacer! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Familia de California Familia de California | Credit: KCRA News/YouTube Una mujer de California nunca imaginó que su primer hijo fuera a llegar al mundo nada más y nada menos que en el jardín delantero de su casa. ¡El pequeño Thomas tenía muchas ganas de nacer! El suceso tuvo lugar el pasado jueves cuando Emily Johnson, de Vacaville, CA, se dirigía al hospital en la noche después de entrar en parto, según reportó el canal local KCRA. Ese día la mujer sintió contracciones, pero debido a que comenzaron una semana antes de la fecha prevista de parto y ocurrieron cada 10 minutos durante aproximadamente tres horas, ella asumió que debía esperar más tiempo. "Las contracciones pasaron de tres minutos a dos minutos y a un minuto en cuestión de 20 a 30 minutos", dijo Emily. "Y pensamos, 'oh, tenemos que irnos en el coche". Aunque Emily y su esposo Michael Johnson pensaron que les daría tiempo, no fue así. "Llegamos al auto y solo dije: 'No, no puedo entrar en este auto'", relató. "Yo solo estaba como, 'voy a ponerme en el césped. Voy a estar aquí. Este es mi lugar'". Luego agregó: "Me recosté en el césped y respiré profundamente… Fue mucho dolor e incomodidad". Mientras Emily estaba en el suelo, llegó su madre, Kristy Sparks, sorprendida con la llegada de su nieto en el jardín. Luego llegaron los socorristas. "Para cuando se acercaron a mí, tenía un bebé llorando en mis brazos", dijo Sparks a KCRA. "Era irreal". "Bromeo diciendo que era como una vaca dando a luz en el campo porque una vez que llegué al hospital, se me caían recortes de césped y las enfermeras estaban limpiando la suciedad de mi rodilla y yo estaba como, 'oh, lo hice dar a luz en el césped '", dijo Emily. "No quiero volver a hacer eso nunca más". La nueva madre estaba intentando con muchas ganas tener un bebé seis meses antes de quedar embarazada de Thomas. Ya en su vientre, Emily no veía el momento en que naciera de una vez. Familia de California Familia de California | Credit: KCRA News/YouTube "Tenía muchas ganas de terminar esto", expresó. "Esperaba que llegara temprano, pero nunca supimos cuánto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por si fuera poco, todo la sucedido quedó grabado en la cámara de seguridad de la casa de la familia. "Yo estaba como, 'oh, esto va a estar en la cámara'", dijo Michael a KCRA. "Voy a ver esto y lo compartiremos".

