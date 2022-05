Madre hispana de Nueva York da a luz a su tercer set de gemelos: ¡son ya 10 hijos! La familia de Kimberly Alarcón aumentó a 12 miembros con la llegada de las gemelas Kenzy y Kenzley el pasado 25 de abril. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una pareja de Nueva York agrandó su tribu el pasado 25 de abril con la llegada de su tercer set de gemelos. Kimberly Alarcón y su esposo John Alarcón dieron la bienvenida a las pequeñas Kenzy y Kenzley, convirtiendo a su familia en una de ¡10 hijos! La feliz pareja hizo el anuncio a través de sus redes sociales, compartiendo detalles de las recién nacidas. "Son nuestra más reciente adición y convirtieron nuestra tribu en una de 10", escribió la madre junto a una imagen de las pequeñas. "[Kenzy] es 3 minutos mayor que su hermanita". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alarcón Twins Alarcón Twins | Credit: 10andKim/Instagram La primera en llegar al mundo pesó 4 libras, 15 onzas, mientras que Kenzley pesó 5 libras, 9 onzas. Se unen a Brittney, de 17 años; Sarah, de 13; Hunter de 10; los gemelos Zachary y Zoey, de 6; y los gemelos Oliver y Olivia, de 4, según reportó el programa Good Morning America. Además, los Alarcón están criando a su sobrino King, de 3 años, como uno de los suyos, de acuerdo a People. "Hasta el momento, Kenzy es nuestra bebedora de leche….[Kenzley] disfruta ser la más pequeña de nuestra tribu…le encanta que la carguen", compartió la madre. "Aún estamos asombrados, es todo lo que puedo decir". Kimberly aseguró que todos sus gemelos fueron concebidos de manera natural, y que gemelos corren en su familia reportó el canal local de NBC en Nueva York. Sin embargo, la doctora Angela Silber, jefa de medicina maternal del Centro Médico Westchester, donde nacieron las gemelas, reveló que los partos dobles de Kimberly son muy poco común. "[Es] altamente inusual [dar a luz] tres sets de gemelos uno tras otro, sin medicamento o ninguna intervención", expresó la doctora al programa Today (NBC). "Es realmente increíble". Alarcón Twins Alarcón Twins | Credit: 10andKim/Instagram Los padres aseguran que siempre habían deseado tener una familia, ya que Kimberly había crecido en una casa de 10 hijos biológicos y 8 niños adoptados por su madre. "Tener una casa llena es normal para mí", dijo al programa. Kimberly confesó que su embarazo con las gemelas no fue nada fácil, ya que la gestación había iniciado con tres bebés, pero desafortunadamente sufrió un aborto involuntario. "Kenzy y Kensley empezaron su jornada como un trío, pero desafortunadamente mientras estaba en la oficina del doctor sufrí un aborto", expresó. "Mientras estaba en la oficina del doctor, después de que me examinó y todo y que nos dijo que eran trillizos, fui al baño y ahí fue que perdí uno". Alarcón Twins Alarcón Twins | Credit: 10andKim/Instagram La doctora Silber confirmó a que este tipo de situaciones sucede en alrededor del 20 por ciento de los embarazos con trillizos. "Pero ella [Kimberly] fue afortunada de que las otras dos niñas crecieron bien y todo salió muy bien", dijo al programa Good Morning America (ABC). Aunque la vida como una familia de 12 tiene sus retos, los padres están más que felices porque es una "llena de amor". "Es mucho, pero estamos agradecidos", dijo Kimberly a Today. "Tenemos días buenos, tenemos días malos, como cualquier otra familia. Simplemente vivimos un día a la vez".

